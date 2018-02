M5s, pubblicati i risultati delle Parlamentarie: 490 voti per Di Maio, record per Ruocco e Taverna

Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul Blog delle stelle i risultati delle Parlamentarie, a cui hanno partecipato 40mila iscritti. Considerando la possibilità di esprimere tre preferenze, alla Camera hanno votato in 39.991, per un totale di 92.870 clic, mentre al Senato hanno votato 38.878 per un totale di 86.175 voti. Chi è stato il più votato? Il candidato premier Luigi Di Maio ha raccolto 490 preferenze nel collegio della Camera Campania 1, dove è arrivato primo, ma a raccogliere più voti nella totalità sono state due donne: Carla Ruocco, 1.691 voti alla Camera, e Paola Taverna, 2.136 al Senato.

Tra i candidati che hanno ricevuto più voti, anche in proporzione alla numero di iscritti a seconda del collegio di residenza, ci sono Nicola Morra con 564 preferenze, Danilo Toninelli con 502 , Laura Castelli con 433 e Manlio Di Stefano con 492. Bene anche Roberto Fico, che con 315 voti ha vinto nel suo collegio di riferimento. Nella lista completa pubblicata sul Blog delle Stelle figura anche Emanuele Dessì, finito nella bufera per il canone d'affitto.

Dessì rinuncia alla candidatura

Dopo le polemiche, Emanuele Dessì ha deciso di rinunciare alla candidatura. La conferma arriva direttamente da Luigi Di Maio: “Ho sentito Dessì, ha convenuto che non fosse giusto continuare a farsi strumentalizzare e ha deciso di fare un passo indietro rinunciando a candidarsi”. “Sono stati pubblicati ora i dati delle Parlamentarie. Il Movimento - ha concluso - non è una navicella che porta tutti in Parlamento. Le nostre liste sono piene di persone più che competenti, quelle degli altri di personaggi improbabili”.

Elezioni 2018

Tutti gli articoli dello speciale elezioni