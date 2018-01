Il 4 marzo sarà “election day”: elezioni politiche e regionali in Lazio e Lombardia

Il prossimo 4 marzo sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori italiani. Come ha comunicato il ministero dell'Interno, oltre ad essere la data unica per le Elezioni Politiche 2018, sarà anche il giorno delle regionali in due zone chiave dello Stivale: “Il presidente Zingaretti e il prefetto di Milano Lamorgese, sentito anche il presidente Maroni, hanno fissato per domenica 4 marzo 2018 la data di svolgimento delle elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia”.

E “gli stessi presidenti hanno chiesto al Viminale di gestire, sulla base di specifici protocolli d’intesa, le rispettive operazioni elettorali”. Le elezioni, quindi, si terranno nella medesima data delle votazioni per la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Politiche e regionali lo stesso giorno per risparmiare

Mettere lo stesso giorno sia le elezioni politiche che quelle regionali è un escamotage mirato a risparmiare risorse pubbliche, anche se secondo gli analisti potrebbe essere una mossa in grado di favorire il centrodestra, con l'alleanza tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia che verrebbe suggellata sia a livello nazionale che regionale.