Elezioni politiche 2018, il conto alla rovescia: prima lo scioglimento delle Camere

E' partito il countdown per lo scioglimento delle Camere del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La legislatura finirà leggermente prima della scadenza prevista per il 14 marzo. Entro venerdì 29 dicembre Mattarella convocherà il presidente del Senato Pietro Grasso e il presidente della Camera Laura Boldrini, per poi emanare decreto di scioglimento dei due rami del Parlamento, documento che poi dovrà essere controfirmato dal premier Gentiloni.

Elezioni politiche 2018

Il passo successivo sarà l'incontro tra il presidente della Repubblica con il presidente del Consiglio Gentiloni e con il ministro dell'Interno Minniti. I tre firmeranno il decreto che indice le nuove elezioni, per poi fissare, dopo la relativa decisione del Consiglio dei ministri, la data della prima seduta delle nuove Camere. Secondo l'articolo 61 la seduta inaugurale dovrebbe svolgersi non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Se si dovesse votare il 4 marzo, la prossima legislatura inizierà venerdì 23 marzo.

I cittadini sono chiamati a votare non prima del quarantacinquesimo giorno a partire dalla pubblicazione del decreto di fissazione dei comizi elettorali e non oltre il settantesimo dallo scioglimento delle Camere. Fino all'inizio del nuovo percorso elettorale non è obbligatorio che il presidente del Consiglio si rechi, dimissionario o meno, dal Capo dello Stato. Gentiloni rimarrà comunque in carica per affari interni e non, sempre se non decida di rassegnare le dimissioni, che comunque potrebbero essere respinte.