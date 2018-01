Dalla "mamma nubile" al banchiere milanese: i video dei candidati alle parlamentarie M5s

La data delle parlamentarie del Movimento 5 Stelle non è ancora stata ufficializzata, ma su YouTube sono già comparsi svariati video di persone pronte a candidarsi per entrare nelle liste per le elezioni politiche previste per il 4 marzo 2018. C'è l'imbarazzo della scelta, dai video amatoriali girati semplicemente con lo smartphone a filmati più elaborati.

Uno dei girati più semplici è quello di Giovanni Di Caro: “Non voglio arricchirmi, se grazie a Dio mi voterete mi dedicherò ai diritti della gente calpestati ogni giorno”. Nel suo profilo, prima di tentare la discesa in campo con M5s, le sue cover di Vasco, dei Beatles, dei Pooh.

Video più raffinati, con tanto di montaggio, regia e musica di sottofondo, come quello del fotografo Morris Ifarajimi, 31 anni, che racconta di quando, deluso dal Movimento nel 2014, percorse tanti chilometri per andare a “mangiare una pizza con Fraccaro: abbiamo parlato, gli ho spiegato le mie perplessità”. Pochi ancora i clic ma c’è chi ha già superato le mille visualizzazioni.

A 1600, per esempio, Elisabetta Caldarola, “mamma nubile” di 45 anni, pugliese di Barletta anche se, spiega, “ho cambiato spesso città per via del lavoro di mio padre: Foggia, Cerignola, Trani, Bari”, “ho partecipato a un progetto in un campo profughi palestinesi” e ora “mi sento pronta: se dovessi essere eletta assolverei il mio mandato come mero e puntuale megafono dei cittadini nelle istituzioni”.