Una casa popolare a 7 euro al mese in affitto, nuova bufera sul candidato grillino Dessì

E' ancora bufera su Emanuele Dessì, candidato al Senato per il Movimento 5 Stelle già investito dalle polemiche nei giorni scorsi per un video del 2014 in cui l'aspirante parlamentare ballava con Domenico Spada, esponente dell'omonimo clan di Ostia.

Secondo quanto ricostruito prima da Repubblica e poi dalla trasmissione Piazza Pulita, Dessì, candidato nel listino del collegio Lazio 3 (che comprende Frosinone, Roma Fiumicino, Latina e Velletri), vive da due anni in una casa popolare di proprietà dell'Ater e ricevuta in affitto dal comune di Frascati, per un canone annuo di 93 euro: 7,75 euro al mese.

"Non ho reddito. Abito in una casa popolare perché sono una persona povera", è stata la replica di Dessì, già finito nell'occhio del ciclone per un post di due anni fa su Facebook col quale si vantava di aver "dovuto menare per la terza volta un ragazzo rumeno" dopo essere stato offeso insieme a sua moglie.

Come spiega Salvatore Gulisano nel suo servizio andato in onda durante la trasmissione di La7, Dessì è sì senza reddito, ma secondo il registro delle imprese risulta in carico a due società, in una come amministratore unico e un'altra come membro del consiglio direttivo.

"Proprio in questi mesi, nella Capitale, Virginia Raggi ha lanciato la campagna Scroccopoli che mira a colpire proprio casi come quello di Dessì. Da qui l'imbarazzo del Movimento e il facile assist per le opposizioni: 'i grillini predicano bene e razzolano male'", ricorda Valentina Paccassoni su LatinaToday.



Elezioni 2018

