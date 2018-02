Emiliano apre al Governo M5s: “Se vincono, il Pd li sostenga”

Mentre il 4 marzo, giorno delle elezioni politiche, si avvicina sempre di più, dal dem Michele Emiliano arriva una inaspettata apertura verso il Movimento 5 Stelle. Il presidente della Regione Puglia, intervistato da Telenorba, ha spiegato il suo punto di vista: “Se il presidente Mattarella dovesse dare l'incarico a Di Maio, io farò ogni sforzo perché il Pd sostenga il M5s nella formazione del governo”.

“Se il Pd non dovesse essere il primo partito e l'incarico dovesse essere dato al Movimento 5 stelle – ha aggiunto Emiliano – probabilmente sarà un governo di emergenza perché nessuno avrà la maggioranza assoluta, bisognerà far sì che il gruppo che riceverà l'incarico poi possa formare un governo”.

La risposta di Calenda

Le frasi di Emiliano non sono piaciute nell'ambiente del Partito Democratico, come confermato dalla bordata lanciata su Twitter da Carlo Calenda, attuale ministro dello Sviluppo economico: “Sostengo appassionatamente la coalizione di centro sinistra andando in giro a spiegare che abbiamo bisogno di una classe dirigente seria. Ma ogni volta che vedo una dichiarazione di @micheleemiliano la determinazione vacilla. Non comprendo cosa c'entri con il @pdnetwork”.

Elezioni 2018

