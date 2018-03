Torna l'Imu ? Emma Bonino: "Pronti a farlo se serve a ridurre le tasse sul lavoro"

"Se per finanziare la riduzione delle tas­se su lavoro e impre­se dovesse essere ne­cessario anche - non è detto, se si mant­iene la spesa costan­te e si confermano tassi di crescita im­portanti - considera­re un parziale ritor­no alle imposte sulla prima casa per i redditi più alti, sia­mo pronti a farlo". Lo scrive su Facebook Emma Bonino, precisando le proposte di +Europa in materia di tasse e fisco.

La reintroduzione dell’Imu sulla prima casa non avverrebbe subito, ma soltanto a metà legislatura precisa la Bonino. "Noi proponiamo agli italiani una ricetta chiara e responsabile: una prima parte di legislatura in cui il livello di spesa resta quello del 2017, rimodulato al suo interno in favore degli investimenti e dei servizi alla persona, ma senza aumenti complessivi, in modo da beneficiare della crescita economica e ridurre davvero il debito (la vera priorità immediata). Da metà legislatura, una seconda fase in cui ridurre significativamente le tasse sul lavoro, con una semplificazione delle aliquote e degli adempimenti".

Secondo la Bonino le analisi di Cottarelli dimostrano che "promettiamo cose positive e fattibili. E le tasse le ridurremo, davvero e in modo duraturo: intervenendo sulla spesa".

+Europa alle prossime elezioni correrà nella coalizione di centrosinistra insieme al Pd. Tra i dem però, almeno per ora, nessuno ha mai parlato di una simile ipotesi. Difficile dunque che la proposta di Bonino venga accolta anche dal resto della coalizione. Staremo a vedere.