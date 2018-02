Fac simile scheda elettorale Camera e Senato: come si vota il 4 marzo

Come sarà la scheda elettorale con la quale voteremo il 4 marzo per le elezioni politiche? Alcuni quotidiani hanno già pubblicato il facsimile della scheda per alcune regioni. Non è più accettato il voto disgiunto, e su questo e altri punti pare esserci un po' di confusione tra gli elettori. Dubbi che cerchiamo di diradare già da qualche settimana, e l'articolo su "come si vota" raccoglie tutte le informazioni utili.

Con il Rosatellum i candidati concorrono in un sistema misto: l’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene con metodo proporzionale in collegi plurinominali in cui sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto. Passiamo alla "pratica".

Scheda Elettorale Camera 4 marzo

Il Messaggero pubblica il fac simile della scheda che si troveranno davanti gli elettori del collegio della Camera di Perugia 1: in maiuscolo ci sono i nomi dei candidati nel collegio uninominale e in minuscolo i candidati del listino plurinominale. E' possibile votare mettendo la croce sul nome del candidato o sul simbolo di un partito. No al voto disgiunto, quindi non è possibile mettere una croce sul nome di un candidato e poi metterne una seconda sul simbolo di un partito collocato in un altro riquadro della scheda elettorale.

Scheda Elettorale Senato 4 marzo

Il quotidiano torinese La Stampa propone ai lettori il fac simile della scheda del Senato per il collegio di Moncalieri in Piemonte. Le regole sono le medesime di cui sopra: si può apporre una croce sul nome del candidato al collegio uninominale oppure una croce sul simbolo del partito, il voto disgiunto viene annullato.

Due croci?

E' possibile inoltre mettere due croci barrando sia il nome del candidato uninominale che quello di un partito della coalizione che lo sostiene. Ciò permette di dare il proprio voto sia alla lista sia al candidato. Chi vota solo il nome del candidato senza mettere una croce anche su un simbolo sappia che i voti espressi saranno successivamente ripartiti proporzionalmente tra le liste che lo appoggiano.



