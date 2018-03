Elezioni, perché il tagliando antifrode sta creando ritardi nelle operazioni di voto

Lunghe file ai seggi in tutta Italia, da più parti arriva l'invito a recarsi per tempo alle urne stimando in circa un'ora il tempo per votare: il problema è dovuto al nuovo sistema di voto collegato al "tagliando antifrode".

È un codice che identifica la scheda: il presidente del seggio ne prende nota prima di consegnarla all’elettore; poi, prima che il foglio finisca nell’urna, guarda che coincida. Il tutto per evitare il voto di scambio, che spesso si nutre di schede "esterne" già compilate.

Il tagliando, dopo il controllo, deve essere staccato per rispettare la segretezza del voto.

Quindi usciti dalla cabina, non bisogna subito inserire la scheda nell’urna, come successo ad esempio a Pierluigi Bersani. La scheda va consegnata al presidente del seggio, che dovrà prima staccare il "tagliando antifrode".

Allo scopo di velocizzare la procedura, dopo il caos della mattina, il Viminale ha deciso di coinvolgere i vicepresidenti del seggio per gli adempimenti connessi al tagliando antifrode.

L'inventore del Rosatellum: "Non doveva andare così"

"La legge non prevede la trascrizione a mano del numero della scheda, che sta rallentando le operazioni ma bastava prevedere solo etichette autoadesive". spiega Ettore Rosato, ideatore della legge elettorale, spiega la causa del rallentamento delle procedure di voto ricordando che il tagliando anti-frode, che "vita brogli diffusi è stato votato all’unanimità".

Forza Italia: "Alle 23 chi si trova nel seggio deve votare"

"E' doveroso ricordare ai cittadini, di fronte all'anomala situazione di ritardi nelle operazioni di voto, che chiunque si trovi ai seggi entro le ore 23 ha diritto di votare, indipendentemente dai tempi di attesa e dalle eventuali code". Si legge in una nota di Forza Italia.