Governo, Renzi detta la linea al Pd: "Né con Di Maio né con Fico"

"La linea non cambia. Peraltro saremmo dei pazzi a farlo ora". Matteo Renzi in Senato per ascoltare l'informativa di Paolo Gentiloni sulla Siria, ribadisce ai fedelissimi la volontà di tenere ferma la posizione assunta dal Pd in direzione.

"Deve chiudersi questa fase, devono decantare le posizioni espresse fin qui da M5s e Lega, si deve capire che non vanno da nessuna parte". Questo l'orientamento della maggioranza Pd come riporta l'agenzia Dire.

La posizione sarà confermata anche oggi alla seduta comune delle Camere sui giudici della Consulta e sul Csm, convocata da Roberto Fico.

I Democratici dovrebbero votare scheda bianca. Neutrali dovrebbero tenersi anche in occasione del mandato esplorativo che il presidente della Repubblica potrebbe affidare alla presidente del Senato Elisabetta Casellati e in subordine a Roberto Fico.

La linea di Renzi: "Attendere"

Se M5s e centrodestra non riescono a formare un governo deve trasparire in piena evidenza. A quel punto, e solo a quel punto si valuterà la nuova fase, aperta dall'iniziativa di Mattarella. "Ma al momento- spiegano fonti renziane- non ci sono le condizioni politiche, prima ancora che numeriche per un qualsivoglia governo Di Maio o Fico. Noi dobbiamo essere in grado di preparare un'alternativa".

Fonte Agenzia Dire