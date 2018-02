Elezioni 4 marzo, la paura di Juncker: "Prepariamoci allo scenario peggiore"

In vista delle elezioni in Italia "dobbiamo prepararci per lo scenario peggiore e il peggior scenario potrebbe essere nessun governo operativo", ha avvertito il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, intervenendo a una conferenza del think tank Ceps. I risultati delle elezioni in Italia, insieme ad altri elementi di incertezza, potrebbero provocare "una forte reazione dei mercati finanziari", ha detto Juncker. "Non mi faccio illusioni sull'Europa", ha detto Juncker, "meglio non essere troppo ottimisti". Secondo il presidente della Commissione, quella di "inizio marzo sarà una settimana molto importante nell'Ue. Abbiamo il risultato del cosiddetto referendum Spd in Germania. Abbiamo le elezioni in Italia".

