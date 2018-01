Parlamentarie M5s, le liste dei candidati presentate in un grande evento a Pescara

Oggi è il "grande giorno". Dopo la chiusura del voto per le Parlamentarie del Movimento 5 stelle, saranno annunciate le "liste definitive" dei pentastellati, nel corso dell'evento organizzato a Pescara. Il "Villaggio Rousseau" è il nome della tre giorni organizzata dai pentastellati all’Aurum di Pescara, una ex fabbrica di liquori adibita a centro congressi, dove sono riuniti oltre mille fra attivisti, amministratori locali e parlamentari del Movimento 5 stelle per una serie di incontri di “formazione” sul programma.

Davide Casaleggio, presidente dell'Associazione Rousseau e della Casaleggio Associati, ha rilasciato una dichiarazione stampa, riportata dal Fatto Quotidiano, per spiegare che tale evento è pensato per discutere "uno dei programmi più innovativi creati in Italia", "partecipato direttamente dai cittadini" e votato sulla piattaforma Rousseau da "più di un milione di persone su 22 ambiti tematici".

"C'è stata grande partecipazione. Il voto si è svolto con regolarità e in sicurezza grazie alla verifica via sms di tutti coloro che hanno partecipato alle votazione", aveva fatto sapere il blog di Beppe Grillo, fondatore del Movimento.

I risultati delle votazioni sono stati affidati a due notai.

"Non c'è nessun timore di ricorsi da parte degli esclusi. Le regole che hanno accettato tutti coloro che hanno proposto la candidatura erano molto chiare e rigide. Sono state applicate in maniera severa - spiegava inoltre il blog - Alcuni si sono lamentati dell'esclusione dalle liste, è vero. È stato fatto per tutelare al massimo il M5S. Anche il turpiloquio nei confronti degli avversari politici a mezzo social è stato considerato ostativo. Era richiesto ai sensi dello Statuto e del Codice Etico di astenersi da comportamenti che possano pregiudicare l'immagine o l'azione politica del M5S".

