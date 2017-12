Elezioni politiche 2018: italiani alle urne

Elezioni politiche, è iniziato il conto alla rovescia: entro venerdì 29 dicembre il presidente della Repubblica Mattarella firmerà il decreto e il 4 marzo 2018 italiani alle urne per il rinnovo del Parlamento italiano. Nei prossimi giorni Ecco tutti i simboli, le liste e i nomi che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale alle prossime elezioni politiche.

Elezioni, quando si vota, come si vota

Alle elezioni politiche 2018 si voterà con la nuova legge elettorale, il Rosatellum: l'indicazione del capo della coalizione non è prevista. Lo sbarramento per entrare in Parlamento è del 3% per le liste mentre le coalizioni per ottenere seggi devono superare il 10%, con l'obbligo di avere al proprio interno almeno un partito in grado di conquistare il 3% dei voti.

Centrodestra avanti negli ultimi sondaggi che vedono l'attivissimo di Silvio Berlusconi trascinare Forza Italia. Lega di due punti indietro: Matteo Salvini, che ha tolto il "nord" dal simbolo, continua a perdere terreno. In ripresa il Movimento 5 stelle. Il Partito Democratico paga l'emorragia di voti con il distacco della sinistra di Mdp, Possibile e Sinistra Italiana riuniti da Grasso in Liberi e Uguali, una "nuova proposta" che non scalda i disillusi di sinistra. Gli altri partiti vedono la ricollocazione di Alternativa popolare che si presenterà in colazione col Pd con la "lista insieme", mentre gli alfaniani fuorisciti da Ap riformeranno il Nuovo Centrodestra riavvicindandosi a Forza Italia. I radicali di Emma Bonino sull'onda dell'approvazione del biotestamento provano con +Europa l'apparentamento col Pd.

Elezioni 2018, liste e programmi dei candidati

Movimento 5 stelle - Luigi di Maio

Centrodestra

Forza Italia - Silvio Berlusconi

Lega - Matteo Salvini

Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni

Noi con l'Italia - Raffaele Fitto

Energie per l'Italia - Stefano Parisi

Centrosinistra

Partito Democratico - Matteo Renzi

Alternativa popolare

Lista +Europa - Emma Bonino

Sinistra

Liberi e Uguali - Pietro Grasso

Le altre proposte

Casapoud - Simone Di Stefano

Elezioni 2018, tutti i sondaggi