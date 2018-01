Cosa ha detto Luigi Di Maio a Porta a Porta su Euro, elezioni e rifiuti romani

Uscire dall'Euro? Luigi Di Maio cambia opinione sulla moneta unica: "Non credo che per l'Italia sia più il momento di uscire dall'euro" anche perché per l'Italia "ci sarà più spazio" visto che "l'asse franco-tedesco non è più così forte come prima", dice il capo politico del M5S ospite a Porta a Porta su Rai1.

"Il referendum sull'euro è una extrema ratio, che spero di non dover usare"

Il candidato prermier dei pentastellati parla dei candidati nei collegi. "Per gli uninominali individueremo persone del territorio che siano capaci di fronteggiare gli avversari. Questo significa anche dare opportunità a persone che lavorano nella scuola, nelle associazioni, ad imprenditori, di partecipare a questo percorso. Noi abbiamo rafforzato le regole e questo arricchirà il nostro gruppo". E sottolinea: "I partiti stanno individuando i candidati a tavolino, noi siamo facendo una selezione pubblica e stiamo individuando le migliori menti".

"Chi vuole candidarsi nei proporzionali fa le parlamentarie. Per chi vuole candidarsi nei collegi uninominali, sempre rispettando le regole e i valori del Movimento, come capo politico avrò le possibilità di individuare le persone sul territorio. Imprenditori, persone che lavorano nelle associazioni, nella scuola".

Di Maio: obiettivo 40% se non raggiunto appello a altri gruppi

Alle elezioni del 4 marzo "il nostro obiettivo è arrivare al 40% e governare da soli, se non ci arriveremo la sera delle elezioni faremo un appello pubblico a tutti i gruppi parlamentari. Non stimolo e non voglio cambi di casacca, chi risponderà all'appello quella sera lo inconteremo pubblicamente e formeremo una maggioranza intorno ai temi del Paese e la proporremo al presidente della Repubblica", dice Luigi Di Maio.

Rifiuti, "Governatori Pd usano Roma per campagna elettorale"

Di Maio risponde poi sull'emergenza rifiuti a Roma. "La regione Emilia ha un costo di 180 euro a tonnellata, l'Abruzzo di 150 euro a tonnellata. Noi per far risparmiare i romani scegliamo la Regione che ha meno costi. I presidenti di Emilia-Romagna, Abruzzo e Lazio sono dello stesso partito, usano i romani per la campagna elettorali, stanno maliziosamente rilasciando interviste e temporeggiando per la campagna", sostiene.