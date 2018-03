Balotelli contro il senatore nero eletto con la Lega: "Vergogna!!!"

Sulla questione interviene anche il leader della Lega, Matteo Salvini: "Balotelli, non mi piaceva in campo, mi piace ancor meno fuori dal campo".

"Io ho due squadre del cuore: l'Atalanta e l'Inter - spiega -. Se Balotelli giocasse nella mia squadra del cuore, certo, tiferei per lui. Quando è andato al Milan ci sono rimasto male, visto che sono interista. La Lega razzista? Non lo è, lo dite voi ".

"Critiche di Balotelli? Preferisco ignorarlo in questo momento" , replica Iwobi, rispondendo a Radio Capital all'attaccante del Nizza. "Non mi interessa quello che scrive, ne ho abbastanza delle polemiche: voglio pensare al mio territorio e al nuovo compito che mi hanno affidato. Lui è un grande giocatore e rimarrà tale, spero che si limiti a fare il suo bel lavoro, visto che è portato a farlo".

E' un Mario Balotelli indignato quello che scrive su Instagram per commentare l'elezione del primo senatore nero d'Italia tra le file della Lega . "Forse sono cieco io o forse non gliel’hanno detto ancora che è nero. Ma vergogna!!!". Tre punti esclamativi per esprimere stupore e rabbia contro Toni Iwobi , 62enne, responsabile immigrazione del partito di Matteo Salvini, condividendo una foto dei due con indosso una maglietta con la scritta "Stop invasione".

Con un video postato su Instagram, l'attaccante del Milan ha lanciato un appello per la pace dopo gli attentati di Parigi: "Questa cosa mi tocca personalmente" ha detto il calciatore all'obiettivo della videocamera: "Perché non siamo tutti amici? Perché non troviamo un accordo? Perché non abbiamo la pace? Perché non siamo tutti un’unica famiglia?"