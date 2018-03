"Matteo Renzi ha deciso di dimettersi", poi la smentita

Sono un giallo le dimissioni di Matteo Renzi da segretario del Pd. Dopo il flash battuto dall'Ansa, secondo il quale Renzi avrebbe deciso di lasciare, poco dopo è arrivata la smentita. "A noi non risulta", ha scritto il suo portavoce Marco Agnoletti su Twitter. Renzi parlerà alle 17. L'Ansa però ribadisce: "La decisione di Matteo Renzi di lasciare la segreteria del Pd è confermata da fonte diretta e autorevole del partito".

Il segretario dem ha trascorso l’intera notte al Nazareno. In collegamento con MaratonaMentana su La7, il responsabile organizzazione del Pd Andrea Rossi, parlando dalla sala stampa, aveva affermato: "Prendiamo atto di essere diventati oggi la terza forte del Paese”. E “fermo restando il nostro senso di responsabilità verso il Paese, per noi ora si profila per il futuro il ruolo di opposizione per cinque anni. In questo momento la responsabiità primaria di iniziativa è di M5s e centrodestra”.

"E' chiaro che per noi si tratta di una sconfitta molto evidente, molto chiara e molto netta", aveva ammesso anche Maurizio Martina, vicesegretario del Pd, affianco dal presidente Matteo Orfini e dal coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini.

Il Pd per la prima volta non arriva al 20 per cento e il centrosinistra nel suo complesso non raccoglie neppure il 25% delle preferenze degli italiani.