Salvini esulta: "La squadra con cui lavorare e ragionare è quella di centrodestra"

"E' una vittoria straordinaria che ci carica di orgoglio, gioia e responsabilità perché milioni di italiani ci hanno chiesto di riprendere per mano questo paese, di liberarlo dalla precarietà e dall'insicurezza decisi a norma di legge da Renzi e da Bruxelles". Matteo Salvini non nasconde la soddisfazione per il risultato ottenuto alle elezioni. E' stato "un voto di futuro", dice in conferenza stampa: "Gli italiani hanno premiato il futuro".

"Manterrò l'impegno preso con 60 milioni di italiani, per una coalizione di centrodestra con cui abbiamo il diritto e il dovere di governare nei prossimi anni. Ho letto tante analisi 'strane'. La squadra con cui lavorare e ragionare è quella di centrodestra, non siamo usi cambiare idea ogni quarto d'ora come qualcun altro. Abbiamo fatto un passo avanti verso la liberazione da vincoli e gabbie che hanno riportato in Europa fame, precarietà e insicurezza".

"Il centrodestra è la coalizione che ha vinto - ribadisce - Non commento le debacle altrui, ma l'arroganza di Renzi e dei suoi è stata punita. Leggo sui giornali di ricostruzioni: è falso, non abbiamo neanche lontanamente ragionato di cosa fare a livello di istituzioni, ma ho ben chiaro che gli italiani ci hanno dato un mandato preciso".

"Sono e rimango orgoligosamente populista, chi ascolta il popolo fa il suo lavoro: di radical chic benpensanti che schifano l'operaioe non fanno la spesa, gli italiani non hanno più voglia", ribadisce poi il leadre della Lega.

Salvini ringrazia anche compagni di partito e coalizione, poi i figli e infine quei "pochi" giornalisti "obiettivi" e "il popolo della rete". "E' una vittoria dell'informazione libera che va oltre quello che molti giornali, telegiornali, opinionisti, sociologi e sondaggisti avevano pronosticato, sbagliando clamorosamente", dice.