La Meloni lancia Salvini: “Centrodestra al governo. Mai con i 5 stelle”

Dopo Matteo Salvini, è Giorgia Meloni la seconda della coalizione di centrodestra a commentare l'esito delle elezioni politiche. La leader di Fratelli d'Italia ha parlato in conferenza stampa: “O ci sarà un governo di centrodestra o il destino di Fratelli d’Italia in questa legislatura sarà di trovarsi all’opposizione”.

Giorgia Meloni ha anche escluso la possibilità avere governi istituzionali, grandi coalizioni e governi del Presidente, e tornando a “smentire” un possibile governo con i Cinque stelle. “L’incarico spetta al centrodestra e segnatamente a Matteo Salvini” ha proseguito Meloni, che ha riferito di aver sentito Matteo Salvini ma di non avere ancora avuto tempo di sentire Silvio Berlusconi. I partiti del centrodestra andranno insieme al Quirinale? “Questo non lo so, dipende dal Presidente”.