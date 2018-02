Meloni abbraccia Orban a Budapest: "Centrodestra contro l'asse franco-tedesco"

Con un nuovo governo di centrodestra l'Italia si sposta a Est. Per Giorgia Meloni l'Italia dovrà dialogare con i Paesi dell'Est europeo del gruppo di Visegrad piuttosto che con l'asse Ue franco-tedesco. Lo ha affermato la leader e candidata premier di Fdi Giorgia Meloni, ospite questa sera su Raiuno a Porta a Porta.

Un duello a distanza con la più europeista Forza Italia e che avviene proprio nel giorno dell'imprimatur di Silvio Berlusconi alla premiership Fi per il presidente Ppe dell'Europarlamento Antonio Tajani.

"Voglio dare - ha spiegato Meloni il suo incontro con Orban a fine campagna elettorale: un segnale preciso e chiaro rispetto ai nostri futuri rapporti con l'Unione europea".

"Ho trovato ridicolo che Gentiloni si sia sbracciato per tutta la campagna elettorale a sostenere e rassicurare Bruxelles e la Merkel e che Di Maio abbia messo l'abito buono per piacere e tranquilizzare a Londra e alla Ue. Mentre mi interessa molto quanto sta accadendo in Est Europa dove è al lavoro il gruppo di Visegrad che si sta molto occupando di difendere i confini europei dall'immigrazione incontrollata che qualcun altro vorrebbe, di difendere l'economia reale dalla grande speculazione finanziaria che invece imperversa a Bruxelles e di difendere l'identità europea dal processo di islamizzazione dell'Europa".