Morta Rosy Guarnieri, era stata appena eletta con la Lega

Rosalia 'Rosy' Guarnieri è morta all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), all'età di 66 anni. Era malata da circa un anno.

Storico sindaco leghista di Albenga, Guarnieri, di origine siciliana, era appena stata eletta in Parlamento con le ultime politiche. Lascia il marito e due figlie.

Guarnieri sarebbe diventata onorevole tra qualche giorno: con i numeri ottenuti dalla Lega a Savona e il complicato calcolo dei resti che decide la spartizione dei seggi proporzionali, era stata appena eletta in Parlamento nonostante il nome fosse l'ultimo nel listino proporzionale, dopo Edoardo Rixi, Sara Foscolo e Flavio Di Muro.

L'approdo della 'zarina verde' in Parlamento appariva possibile, ma non scontato. Ma il risultato elettorale del centrodestra in Liguria, superiore al 37% per Camera e Senato, e il peso della Lega all'interno della coalizione hanno portato 'in dono' un seggio in piu'.

Morta Rosalia Guarnieri, il saluto di Salvini