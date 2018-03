Dal Comune con 27 elettori, agli oltre 500mila 'esordienti': i numeri delle elezioni

Ci siamo: le elezioni politiche 2018 sono arrivate. Domenica 4 marzo circa 46 milioni di italiani sono chiamati al voto, ma esistono paesini in cui i votanti non superano le 30 unità.

Il primato di Comune italiano con meno elettori chiamati al voto va a Moncenisio, in provincia di Torino, dove ci sono 27 votanti per la Camera e 26 per il Senato. Il record opposto spetta invece a Roma: la Capitale è la città con il corpo elettorale più numeroso, 2.086.430 elettori per la Camera e 1.930.272 per il Senato.

Sono le curiosità e i numeri contenuti nel dossier sulle elezioni politiche pubblicato dal Viminale.

Il primo voto

Domenica voteranno per la prima volta 584.530 diciottenni, 330.378 uomini e 284.152 donne. E' Roma il Comune con il più alto numero di diciottenni esordienti in cabina elettorale: sono 25.871.

I voti dall'estero

Sono 4.229.205 gli elettori che votano per corrispondenza all'estero per l'elezione della Camera: in maggioranza si trovano in Europa (2.216.511) ed in Sudamerica (1.325.796). Per il Senato sono invece 3.834.276.

Gli stati con il minor numero di italiani che voteranno per corrispondenza sono Dominica, Burkina Faso e Isole Marshall. La comunità più numerosa si trova invece in Argentina, dove ci sono 685.550 elettori per la Camera e 630.215 per il Senato.

Elezioni 2018