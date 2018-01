Elezioni 2018, via alle Parlamentarie M5s: come e quando si vota

Le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 sono sempre più vicine e in casa del Movimento 5 stelle è tempo di scegliere chi candidare. Domani martedì 16 gennaio e mercoledì 17 gennaio dalle ore 10 alle ore 21 si terranno le consultazioni online su Rousseau per le parlamentarie M5s, come annunciato da una comunicazione ufficiale sul blog di Beppe Grillo.

“Ogni iscritto potrà esprimere tre preferenze per i candidati nel proprio collegio plurinominale alla Camera e tre preferenze per quelli nel proprio collegio plurinominale al Senato” .

Chi può partecipare

Alle parlamentarie M5s “possono partecipare alle votazioni tutti gli iscritti alla nuova Associazione MoVimento 5 Stelle con documento certificato”. Con un augurio: “buona partecipazione a tutti”. Il blog di Grillo, nel dichiarare chiuse le certificazioni degli aventi diritto, mette anche le mani avanti in caso di sistema in tilt e difficoltà di voto, come accaduto spesso in passato nelle votazioni nazionali on line e da ultimo al momento dell’invio delle autocandidature.

“Nel caso si creasse per la grande partecipazione l’effetto di coda virtuale ai seggi nelle ultime ore che potrebbe causare difficoltà ad accedere al sito – preannuncia il post- la scadenza sarà prorogata e sarà possibile votare fino alle 14 di giovedì 18 gennaio. In ogni caso si suggerisce di non aspettare all’ultimo per votare”.

Come votare

Per esprimere la propria preferenza alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle bisogna iscriversi alla piattaforma telematica Rousseau, accessibile anche dal blog di Beppe Grillo. Le votazioni saranno aperte dalle ore 10 alle ore 21 nelle giornate di martedì 16 gennaio e mercoledì 17 gennaio 2018.

