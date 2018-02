Elezioni e pensioni, Berlusconi tira fuori l'asso nella manica: "Ministero per terza età"

Il centrodestra creerà un ministro per la terza età, se vincerà le elezioni, con l'obiettivo di alzare le pensioni minime, aumentare gli assegni per i disabili. Lo ha detto Silvio Berlusconi in una intervista a "Dalla vostra parte" che in onda questa sera su Rete4. "Vorremmo mettere un ministro per la terza età. Abbiamo questa idea, accolta dai nostri alleati. Perché le persone che hanno lavorato tutta una vita quando arrivano alla vecchiaia devono essere assistite e garantite, perché abbiano una vecchiaia degna".

Sono 16 milioni gli italiani in pensione oggi, un numero destinato ad aumentare.

Tutti in pensione a 67 anni con 1000 euro

"Il ministro per la terza età - ha spiegato Berlusconi - avrà, per esempio, il compito di curare i vari casi in cui lo Stato può intervenire a dare un aiuto e, se ci fosse bisogno, di dare un aiuto in più dei 1.000 euro. Un altro esempio? Interviene presso i disabili che adesso hanno delle pensioni da ridere (200 - 300 euro)".

Berlusconi si è impegnato ad aumentare a mille euro le pensioni minime entro due mesi dalle elezioni.

"Tutte le persone che arrivano a 67 anni avranno una pensione mensile da 1.000 euro. Come i disabili e le mamme che, al momento, non hanno una pensione, pur essendo le persone che nella vita lavorano di più e lavorano anche alla sera il sabato, la domenica, d'estate, sempre".

Cosa propone Berlusconi per sicurezza e migranti

Silvio Berlusconi promette di aumentare di un terzo l'organico di forze dell'ordine e militari e di rimpatriare "gli immigrati che ci sono".

"Per risolvere l'emergenza sicurezza - ha chiarito il leader di Forza Italia - fermeremo i nuovi sbarchi di immigrati, rimpatrieremo quelli che ci sono - e ci metteremo anni per farlo - e manderemo nei quartieri delle nostre città polizia e carabinieri, come avevamo già fatto, per sorvegliare e vigilare sui cittadini. La presenza di una divisa, di una moto, della macchina della polizia sconsiglia i malintenzionati".

"Poliziotti, carabinieri e militari hanno organici ridotti, sotto la soglia della necessità, per questo pensiamo di aumentarli di un terzo, attraverso concorso pubblico".

Sei anni senza tasse per le imprese che assumono

Via le tasse per le imprese sui nuovi assunti per sei anni: "E' già pronto un decreto" assicura Berlusconi.

"Se un'azienda assume un giovane disoccupato (fino a 35 anni) con un contratto di apprendistato per 3 anni e con un successivo contratto di primo impiego per altri 3 anni (6 anni in totale) su quel giovane assunto non paga le imposte. Quindi, se gli dà 1.500 euro ha come costo 1.500 euro".

Berlusconi: "Daremi un tetto a 50mila italiani senza casa"

Se il centrodestra vincerà le elezioni darà "un tetto" a quanti al momento non hanno una casa in cui abitare. Lo ha detto Silvio Berlusconi, durante la registrazione della putata di `Dalla vostra parte' che andrà in onda questa sera.

"Cinquantamila italiani vivono in condizioni indigenti: senza la casa, senza mangiare, senza potersi riparare dalla pioggia e dal freddo. Vogliamo dare un tetto a queste persone".

