Romano Prodi rompe gli indugi: "Voto la lista Insieme"

Romano Prodi rompe gli indugi: sostiene il centrosinistra e in particolare la lista 'Insieme'. L'ex premier lo ha detto a Bologna: "Sono qui per sostenere la coalizione di centrosinistra ma soprattuto questa parte della coalizione: la lista 'Insieme'. È il mio sogno, quello di vedere unito il centrosinistra. E loro portano avanti gli stessi valori che sono stati alla base dell'Ulivo".

Stoccata a Bersani e D'Alema

E rivolto a Bersani e D'Alema che hanno deciso di separarsi dal Pd per presentarsi con LeU ha aggiunto: sono "amici perché abbiamo lavorato lungamente assieme, ma hanno profondamente sbagliato perché questo è il momento in cui bisogna stare insieme".

Prodi vota Insieme

"Oggi ho rotto un lungo silenzio - ha detto Prodi dall'iniziativa di Insieme a Bologna alla presenza del premier Gentiloni -, perché mi sentivo in dovere di sottolineare l'importanza della scelta e il dovere di sostenere la coalizione di centrosinistra in particolare gli amici di Insieme perché portano avanti gli stessi valori che sono stati alla base dell'Ulivo e che io profondamente condivido: minore disuguaglianza e una forte presenza in Europa".

La legge elettorale

In Italia "dobbiamo riaccorparci, ricreare, ricostruire una democrazia efficace". E abbiamo bisogno di una nuova "legge elettorale, che dovrebbe essere fatta subito, all'inizio della legislatura" ha poi detto Prodi.

"In questo momento siamo tutti ad adorare la Francia, ma senza la legge elettorale francese la Francia sarebbe in una situazione assolutamente ingovernabile - ha spiegato Prodi -. Dobbiamo tenere presente che queste cose che si fanno a inizio legislatura".

Elezioni 2018