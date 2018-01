Di Maio presenta il programma del M5s: via l'Irap per le Pmi e taglio Irpef per il ceto medio

"Testa e cuore, saranno questi i requisiti della nostra squadra di governo", dice Luigi Di Maio dal palco di Villaggio Rousseau, la kermesse del M5s, presentando di "20 punti per una vita di qualità", le linee guida del programma in vista delle elezioni politiche 2018. Su questi punti, Di Maio chiederà ai gruppi politici un "accordo programmatico", qualora il M5s esca come prima partito dalle urne senza però aver raggiunto il 40%. "Grillo sarà sempre parte fondamentale del Movimento", ha garantito poi Di Maio. Tasse, investimenti, giustizia, sanità, famiglie: manca però il referendum per l'uscita dell'Euro.

Al primo punto dell'elenco diffuso dal candidato premier del M5s c'è l'eliminazione di "400 leggi inutili", con "meno burocrazia per imprese e cittadini". Si parla poi di "smart nation", con "investimenti ad alto moltiplicatore occupazionale per creare nuove opportunità di lavoro e nuove professioni". Al terzo punto c'è il reddito di cittadinanza. Di Maio promette "oltre 2 miliardi di euro per la riforma dei centri per l'impiego". Poi una "pensione di cittadinanza" che non scenderà mai più sotto i 780 euro maese.

"Meno tasse" è un'altra delle priorità del M5s: riduzione delle aliquote Irpef per il ceto medio, no tax area fino a 10mila e manovra shock per Pmi con la riduzione del cuneo fiscale.

Di Mario promette anche tagli agli sprechi e ai costi della politica con "50 miliardi che tornano ai cittadini", più sicurezza e legalità (con l'assunzione di 10mila nuove unità e la costruzione di due nuove carceri), lo "stop al business dell'immigrazione" con "cooperazione internazionale finalizzata anche alla stipula di trattati per i rimpatri" e "10.000 nuove assunzioni nelle commissioni territoriali per valutare, in un mese, come negli altri paesi europei, se un migrante ha diritto a stare in Italia o no". Di Maio parla poi di "tutela dei risparmi dei cittadini", con risarcimenti ai "risparmiatori truffati", la creazione di una "Procura nazionale per i reati bancari" e la "riforma bancaria Glass Steagall act contro le speculazioni".

Più risorse per la Sanità pubblica e sostegno alle famiglie con figli sul "modello francese", aggiunge Di Maio, che parla di "imborsi per asili nido, pannolini e baby sitter; introduzione iva agevolata per prodotti neonatali, per l’infanzia e per la terza età; innalzamento importo detraibile per assunzione di colf e badanti".

Prevista anche una "banca pubblica per gli investimenti per piccole imprese, agricoltori e famiglie" e lotta senza quartiere a corruzione, mafie e conflitti d'interesse, con misure che vanno dal "Daspo per i corrotti" alla "riforma della prescrizione", insieme all'impegno per una "giustizia rapida, equa ed efficiente".

Nei 20 punti del M5s per la "qualità di vita degli italiani" si parla anche di green economy (il Movimento promette nuovi posti di lavoro nel settore dei rifiuti e delle rinnovabili, l'uscita dal petrolio entro il 2050 e "un milione di auto elettriche"), la "riduzione del rapporto debito pubblico/Pil di 40 punti in 10 anni.

Ribadita anche la volontà di superare la "cosiddetta Buona Scuola". Poi la "valorizzazione e la tutela del Made in Italy", "50 miliardi" di "investimenti produtti nei settori strategici" e poi il "superamento della legge Fornero".

