Elezioni, M5s: "Stop al finanziamento pubblico per scuole private e paritarie"

"Vogliamo cancellare la chiamata diretta e anche ogni forma di finanziamento pubblico alle scuole private e alle paritarie". Lo ha detto Alessandro Di Battista deputato uscente M5S, nel corso della diretta Facebook di un comizio da Lendinara, in provincia di Rovigo

Una vera e propria bomba che ha innescato le reazioni degli altri esponenti delle forze politiche: Elena Centemero, deputata e responsabile Scuola e università di Forza Italia: "Informiamo Di Battista che il nostro è un sistema pubblico di istruzione integrato di cui gli istituti paritari fanno parte integrante".

"Non c'è alcun dualismo tra scuole statali e paritarie. Anzi, è proprio grazie alle paritarie che si riescono a fornire servizi alle famiglie che altrimenti lo Stato non sarebbe in grado di garantire. Esistono inoltre il principio della libertà di scelta educativa e il valore del pluralismo. O il M5S vuole cancellare anche quelli?".