Renzi rilancia Maria Elena Boschi: "Si candiderà in più di un collegio"

Maria Elena Boschi sarà nelle liste Pd alle elezioni. Lo ribadisce Matteo Renzi durante "Otto e mezzo", precisando che la sottosegretaria si candiderà in “più posti”, come del resto “tutti i dirigenti Pd”. “Il sottosegretario Boschi sarà candidato, ma sicuramente sarà candidato penso in più di un posto, come tutti gli altri. Come io mi candiderò nel collegio di Firenze e poi ragionevolmente in Lombardia e in Campania. Vale per tutti i dirigenti del partito, anche la Boschi”.

Renzi ha aggiunto: “Nelle liste Pd si candideranno Paolo Gentiloni, Pier Carlo Padoan, personalità della società civile – persone in prima linea nella lotta per la legalità, in particolar modo al Mezzogiorno; in prima linea nella lotta per combattere le superstizioni, per esempio nei vaccini”.

Parole di fuoco, invece, per l’avversario a sinistra: “La proposta di Pietro Grasso aiuta i ricchi e i fuoricorso come Di Maio”, critica il segretario del Partito democratico dallo studio di “Otto e Mezzo”, su La7. Sicuro che i sondaggi non dicano tutta la verità, l’ex premier spera che il suo partito superi la soglia raggiunta dal suo predecessore, oggi avversario, Pierluigi Bersani: “Speriamo di andare oltre il 25%, non credo che il centrodestra sia così in vantaggio come si dice”, osserva.