Renzi mostra il conto corrente: “Ho 15mila euro, meno di quando ero premier”

Matteo Renzi punta sulla trasparenza per fugare i dubbi dopo le parole di De Benedetti, presidente onorario Gruppo Gedi, che alla trasmissione 'Otto e Mezzo' aveva menzionato una telefonata in cui diceva al suo broker di comprare azioni delle Popolari perché il leader del Pd stava per varare un decreto apposito.

Ospite alla trasmissione Matrix, in onda su Canale 5, Renzi ha portato il suo conto corrente per togliere ogni dubbio: “C’è l’idea che chi fa politica sia un po’ un traffichino, allora io ho portato il mio conto corrente. Quando sono diventato presidente del Consiglio, al 30 giugno 2014 avevo 21.895 euro e oggi ho 15.859 euro, un po’ meno”

Durante la sua intervista a Matrix il leader del Partito Democratico ha parlato delle prossime Elezioni Politiche previste per il prossimo 4 marzo, ecco il video completo:





Elezioni 2018

Tutti gli articoli dello speciale elezioni