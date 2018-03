Risultati elezioni politiche del 4 marzo 2018: i dati del Viminale

Crollo del Pd, balzo in avanti dei 5 Stelle che guadagnano 7 punti rispetto alle ultime politiche. E una Lega che, a dispetto dei sondaggi della vigilia, sfiora quota 18%, praticamente ad un’incollatura dal Pd. Salvini trascina alla vittoria la coalizione di centrodestra diventandone il dominus riconosciuto e indiscusso. Sono questi i dati sostanziali che emergono dalle elezioni politiche del 2018. È perfino banale dare una lettura delle ultime elezioni: hanno vinto i partiti anti-sistema, hanno perso tutti gli altri. La sinistra è in macerie, non soltanto per il deludente risultato del Pd. Liberi e Uguali, il “cartello di sinistra” capeggiato da Pietro Grasso, ha ottenuto poco più del 3% dei consensi.

Mancano ormai poche sezioni per la conclusione dello scrutinio dei voti al Senato. I dati sono dunque suscettibili di qualche minima variazione, ma possiamo considerarli ormai quasi definitivi.

I risultati delle elezioni politiche 2018: i dati del Viminale

Dal computo è esclusa la Valle d'Aosta.

I risultati per il Senato

Sezioni: 61.373 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 107 / 115

Gruppi uninominali e liste Voti % CANDIDATI UNINOMINALI 11.322.956 37,49 LEGA 5.311.464 17,64 FORZA ITALIA 4.347.326 14,44 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 1.283.190 4,26 NOI CON L'ITALIA - UDC 361.458 1,20 CANDIDATI UNINOMINALI 9.729.147 32,22 MOVIMENTO 5 STELLE 9.686.804 32,18 CANDIDATI UNINOMINALI 6.943.133 22,99 PARTITO DEMOCRATICO 5.759.849 19,13 +EUROPA 711.809 2,36 ITALIA EUROPA INSIEME 162.794 0,54 CIVICA POPOLARE LORENZIN 157.114 0,52 SVP - PATT 128.282 0,42 CANDIDATI UNINOMINALI 990.475 3,28 LIBERI E UGUALI 985.200 3,27 CANDIDATI UNINOMINALI 320.194 1,06 POTERE AL POPOLO! 318.041 1,05 CANDIDATI UNINOMINALI 259.530 0,85 CASAPOUND ITALIA 257.626 0,85 CANDIDATI UNINOMINALI 211.668 0,70 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 210.863 0,70 CANDIDATI UNINOMINALI 149.855 0,49 ITALIA AGLI ITALIANI 149.396 0,49 CANDIDATI UNINOMINALI 101.573 0,33 PARTITO COMUNISTA 100.719 0,33 CANDIDATI UNINOMINALI 38.749 0,12 PARTITO VALORE UMANO 38.749 0,12 CANDIDATI UNINOMINALI 32.600 0,10 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 32.391 0,10 CANDIDATI UNINOMINALI 27.375 0,09 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 27.222 0,09 CANDIDATI UNINOMINALI 20.468 0,06 AUTODETERMINATZIONE 20.468 0,06 CANDIDATI UNINOMINALI 17.507 0,05 GRANDE NORD 17.507 0,05 CANDIDATI UNINOMINALI 10.334 0,03 LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 10.184 0,03 CANDIDATI UNINOMINALI 6.229 0,02 DESTRE UNITE - FORCONI 6.229 0,02 CANDIDATI UNINOMINALI 5.508 0,01 DEMOCRAZIA CRISTIANA 5.242 0,01 CANDIDATI UNINOMINALI 5.015 0,01 PATTO PER L'AUTONOMIA 5.015 0,01 CANDIDATI UNINOMINALI 1.402 0,00 SIAMO 1.402 0,00 CANDIDATI UNINOMINALI 1.384 0,00 SMS - STATO MODERNO SOLIDALE 1.384 0,00 CANDIDATI UNINOMINALI 354 0,00 RINASCIMENTO MIR 552 0

Elezioni 2018, i dati della Camera



Sezioni: 61.366 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 219 / 231