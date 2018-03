Elezioni politiche 2018, i risultati in diretta

Elezioni politiche, domenica 4 marzo 2018 si vota fino alle 23. Subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo scrutinio dei voti. Lo spoglio delle schede non dovrebbe terminare oltre la mattinata di lunedì 5 marzo, tuttavia una prima indicazione su chi ha vinto le elezioni potrebbe arrivare già intorno alla mezzanotte.

Today.it seguirà in diretta la chiusura dei seggi con le prime indicazioni che arriveranno dai collegi elettorali.

Elezioni politiche 2018, affluenza

Alle ore 23 ha votato circa il 73% degli aventi diritto. Alle ultime elezioni politiche 2013 l'affluenza fu pari al 75% degli aventi diritto, ma si votava in due giorni. Al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 l'affluenza si fermò al 65%.

Prima Proiezione Camera Swg/La7

Prima Proiezione Senato Swg/La7

Ecco la prima proiezione Swg/La7 su un campione del 12%. Trionfo M5s (33,1%), la Lega (17,3%) supera Forza Italia (14,1%). Crollo del Partito democratico, al 18,7%.

Seconda proiezione Senato Swg/La7

M5s primo partito con il 33,6%, seguito dal Pd con il 18,3% e dalla Lega con il 17,4%. E' quanto risulta dalla seconda proiezione Swg per La7, con una copertura del 40%, secondo cui Forza Italia è' al 14,1% e Fratelli d'Italia al 4%. Liberi e uguali otterrebbe il 3,3% mentre +Europa è data al 2,3%. A seguire, Potere al popolo è all'1,2%, Noi con l'Italia - Udc è all'1%, Italia Europa insieme allo 0,8%, Civica popolare Lorenzin allo 0,6%, Casapound allo 0,9% e Popolo della famiglia allo 0,8%. Il Centrodestra risulta così al 36,50%, il Centrosinistra al 22,40%, il M5s al 33,60%.

Terza proiezione Senato Swg/La7

Proiezione Tecné per Mediaset

Secondo la prima proiezione realizzata da Tecné per Mediaset al proporzionale per il Senato M5s è il primo partito al 31,3%. Il Pd è al 21,2%, Lega al 15,3%, FI al 14,2%, Fratelli d'Italia al 4,2%, LeU al 3,6%, +Europa al 2,9%, Noi con l'Italia al 1,5%. Al maggioritario Centrodestra al 35,2%, M5s al 31,3%, Centrosinistra al 25,4%, LeU al 3,6%.

Seconda proiezione Tecné Mediaset: al Senato M5s primo al 33,6%

Nella seconda proiezione realizzata da Tecné per Mediaset al proporzionale per il Senato M5s è il primo partito al 33,6%. Il Pd è al 18,5%, Lega al 15,7%, FI al 13,9%, Fratelli d'Italia al 3,9%, LeU al 3,6%, +Europa al 2,5%, Noi con l'Italia al 1%. Al maggioritario Centrodestra al 34,5%, M5s al 33,6%, Centrosinistra al 22,8%, LeU al 3,6%.

Terza proiezione Tecné Mediaset

In base alla terza proiezione realizzata da Tecné per Mediaset al proporzionale per il Senato il M5s è il primo partito al 32,8%. Il Pd è al 18,7%, Lega al 16%, FI al 14,2%, Fratelli d'Italia al 4,0%, LeU al 3,6%, +Europa al 2,4%, Noi con l'Italia al 1,2%. Al maggioritario Centrodestra al 35,4%, M5s al 32,8%, Centrosinistra al 22,6%, LeU al 3,6%.

Proiezione Rai

Centrodestra al 36%; Movimento 5 stelle al 31,8%; centrosinistra al 24,7%; Liberi e Uguali al 3,5%; altri al 4,0%. E' la prima proiezione Rai (Consorzio Opinio Italia) per le coalizioni al Senato. Il campione è del 7%, margine di errore 3,80.

Seconda Proiezione Rai Senato

Arriva la seconda proiezione Rai per il Senato relativamente ai partiti: Movimento 5 stelle 32,2 (era 31,8 nella prima proiezione); Pd 19,1 (era 19,6); Lega 16,0 (era 15,9); FI 14,5 (era 14,2); FdI 4,2 (era 4,4); LeU 3,5 (come nella prima); +Europa Bonino - Cd 2,5; Noi con l'Italia - Udc 1,3; Civica Popolare Lorenzin 0,7; Italia Europa Insieme 0,7; Svp 0,4; altri 4,9. Il campione è del 16%, il margine di errore è del 3,40.

Exit poll Rai ore 23

Senato: M5s 29-32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16. Primo exit poll della Rai ad opera del Consorzio Opinio Italia relativo al Senato: M5s quotato tra il 29 e il 32%; Pd 20,5-23,5; Forza Italia 13-16; Lega 13-16; Fratelli d'Italia 4-6; Liberi e Uguali quotato tra il 3 e il 5; +Europa Bonino - Cd 2,5-4,5; Noi con l'Italia - Udc 1-3; Civica Popolare Lorenzin 0 -2; Italia Europa Insieme 0-2; Svp 0-2; altre 0-2. Il campione è dell'80%.

Instant Poll Swg-La 7, su un campione di 5000 elettori

Secondo gli intention poll realizzati da Tecnè per Mediaset al Senato nei collegi uninominali avanti il Centrodestra che è dato tra il 33 e il 37%, mentre il M5s si assesterebbe tra il 28 e il 32%, seguito dal Centrosinistra (23%-27%), Leu (3%-5%). Alla Camera Centrodestra avanti con una percentuale tra il 32,5%-36,5%, M5s tra il 29% e il 33%, Centrosinistra tra il 22,5% e il 26,5% e Leu tra il 3% e il 5%. Nei collegi proporzionali al Senato avanti il M5s dato tra il 28% e il 32%, Pd 18-22%, FI 12-16%, Lega 12-16%, Leu 3-5%, FdI 4-6%, +Eu 2-4%, Nci 1-3%. Alla Camera M5s tra il 29% e il 33%, Pd 17,5-21,5%, FI 12-16%, Lega 12-16%, LeU 3-5%, Fdi 4-6%, +Eu 2-4%, Nci 0,5-2,5%.

Intention poll Tecné

Ecco una primissima stima sui seggi. Al Senato (308 seggi a disposizione esclusa Valle d'Aosta ed estero): CD 110-140; M5S 91-121; CS 54-84; LEU 5-11, Collegi incerti 20. Camera (617 seggi a disposizione esclusa Valle d'Aosta ed estero): CD 216-266; M5S 199-249; CS 110-160; LEU 14-20; collegi incerti 40.

Intention poll Tecné per Mediaset, seconda rilevazione

Senato maggioritario: Centrodestra 33-37%, M5S 28-32%, Centrosinistra 23,6-27,6%, LEU 3,5-5,5%. Camera maggioritario: Centrodestra 32,5-36,5%, M5S 29-33%, Centrosinistra 23-27%, LEU 3,5-5,5%. Senato proporzionale: M5S 28-32%, PD 19-23%, FI 12,5-16,5%, Lega 12-16%, Leu 3,5-5,5%. Camera proporzionale: M5S 29-33%, PD 18,5-22,5%, FI 12-16%, Lega 12-16%, Leu 4-6%.

Elezioni 2018, i risultati

Elezioni, tutti gli eletti

Ecco chi sono i nuovi parlamentari eletti alla Camera dai Deputati e al Senato della Repubblica: la prima riunione delle nuove Camere è prevista per il 23 marzo 2018.

Elezioni, chi ha vinto in Valle d'Aosta

I Deputati eletti: --- (Partito)

I Senatori eletti: -- (Partito)

Elezioni, chi ha vinto in Piemonte

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Piemonte 1 - 01 01 Torino - Zona Statistica 16 02 Torino - Zona Statistica 38 03 Torino - Zona Statistica 48 04 Torino - Zona Statistica 61 06 Collegno Piemonte 1 - 02 05 - Ivrea 07 - Settimo Torinese 08 - Moncalieri 09 - Pinerolo Piemonte 2 - 01 05 - Alessandria 06 - Asti 07 - Cuneo 08 - Alba Piemonte 2 - 02 01 - Verbania 02 - Novara 03 - Biella 04 - Vercelli

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Piemonte - 01 01 - Settimo Torinese 02 - Moncalieri 03 - Torino - Collegno 04 - Torino - Zona Statistica 61 Piemonte - 02 05 - Novara 06 - Vercelli 07 - Alessandria 08 - Cuneo

Elezioni, chi ha vinto in Liguria

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Liguria - 01 01 - Sanremo 02 - Savona 03 - Genova - Sestri Liguria - 02 04 - Genova - San Fruttuoso 05 - Genova - Rapallo 06 - La Spezia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Liguria 01 - Savona 02 - Genova - San Fruttuoso 03 - Genova - La Spezia

Elezioni, chi ha vinto in Lombardia

In Lombardia dove il 4 marzo si terranno anche le elezioni regionali lo scrutinio delle schede delle elezioni regionali si terrà a partire dalle 14:00 di lunedì 5 marzo. La diretta di MilanoToday

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Lombardia 1 - 01 04 - Seregno 05 - Monza 06 - Gorgonzola Lombardia 1 - 02 03 - Bollate 07 - Cinisello Balsamo 09 - Milano - Sesto San Giovanni 10 - Cologno Monzese Lombardia 1 - 03 08 - Milano Area Statistica 117 11 - Milano Area Statistica 74 12 - Milano Area Statistica 84 13 - Milano Area Statistica 105 14 - Milano Area Statistica 144 Lombardia 1 - 04 01 - Abbiategrasso 02 - Legnano 15 - Rozzano Lombardia 2 - 01 02 - Varese 03 - Gallarate 04 - Busto Arsizio Lombardia 2 - 02 01 - Sondrio 05 - Como 06 - Cantù 07 - Merate 08 - Lecco Lombardia 3 - 01 01 - Brescia 02 - Lumezzane 03 - Desenzano Del Garda 04 - Palazzolo Sull'oglio Lombardia 3 - 02 05 - Bergamo 06 - Albino 07 - Treviglio 08 - Romano Di Lombardia Lombardia 4 - 01 01 - Vigevano 02 - Pavia 03 - Lodi Lombardia 4 - 02 04 - Cremona 05 - Suzzara 06 - Mantova

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Lombardia - 01 16 - Pavia 17 - Cremona 18 - Mantova Lombardia - 02 12 - Bergamo 13 - Treviglio 14 - Brescia 15 - Lumezzane Lombardia - 03 08 - Lecco 09 - Cantù 10 - Como 11 - Varese Lombardia - 04 01 - Milano - Area Statistica 84 02 - Milano - Area Statistica 74 03 - Milano - Legnano 04 - Rozzano Lombardia - 05 05 - Cologno Monzese 06 - Monza 07 - Sesto San Giovanni

Elezioni, chi ha vinto in Veneto

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Veneto 1 - 01 01 - Venezia 02 - San Dona' Di Piave 03 - Chioggia 04 - Castelfranco Veneto Veneto 1 - 02 05 - Montebelluna 06 - Conegliano 07 - Belluno 08 - Treviso Veneto 2 - 01 02 - Padova 03 - Vigonza 04 - Abano Terme Veneto 2 - 02 05 - Vicenza 06 - Bassano Del Grappa 07 - Schio Veneto 2 - 03 01 - Rovigo 08 - San Bonifacio 09 - Verona 10 - Legnago 11 - Villafranca Di Verona

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Veneto 01 - Venezia 02 - Belluno 03 - Treviso 04 - Rovigo 05 - Padova 06 - Bassano Del Grappa 07 - Vicenza 08 - Verona 09 - Villafranca Di Verona

Elezioni, chi ha vinto in Trentino Alto Adige

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Trentino-Alto Adige/Südtirol 01 - Bolzano/Bozen 02 - Merano/Meran 03 - Bressanone/Brixen 04 - Trento 05 - Rovereto 06 - Pergine Valsugana

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Trentino-Alto Adige/Südtirol 01 - Bolzano/Bozen 02 - Merano/Meran 03 - Bressanone/Brixen 04 - Trento 05 - Rovereto 06 - Pergine Valsugana

Elezioni, chi ha vinto in Friuli Venezia Giulia

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Friuli-Venezia Giulia - 01 01 - Trieste 02 - Gorizia 03 - Udine 04 - Codroipo 05 - Pordenone

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Friuli-Venezia Giulia 01 - Trieste 02 - Udine

Elezioni, chi ha vinto in Emilia Romagna

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Emilia-Romagna - 01 02 - Cesena 03 - Ravenna 15 - Rimini 16 - Forlì Emilia-Romagna - 02 04 - Ferrara 08 - Cento 09 - Modena 10 - Sassuolo Emilia-Romagna - 03 01 - Imola 05 - San Giovanni In Persiceto 06 - Bologna - Zona Urbana Mazzini 07 - Bologna - Casalecchio Di Reno Emilia-Romagna - 04 11 - Scandiano 12 - Parma 13 - Fidenza 14 - Piacenza 17 - Reggio Nell'emilia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Emilia-Romagna - 01 01 - Rimini 02 - Ravenna 03 - Ferrara 04 - Bologna Emilia-Romagna - 02 05 - Modena 06 - Reggio Nell'emilia 07 - Parma 08 - Piacenza

Elezioni, chi ha vinto in Toscana

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Toscana - 01 05 - Prato 06 - Pistoia 08 - Massa 09 - Lucca Toscana - 02 10 - Pisa 11 - Poggibonsi 13 - Livorno Toscana - 03 01 - Firenze - Quartiere Vecchio Novoli-Peretola 02 - Firenze - Scandicci 03 - Sesto Fiorentino 04 - Empoli Toscana - 04 07 - Arezzo 12 - Siena 14 - Grosseto

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Toscana - 01 01 - Firenze 02 - Sesto Fiorentino 03 - Prato 05 - Lucca Toscana - 02 04 - Arezzo 06 - Pisa 07 - Livorno

Elezioni, chi ha vinto nelle Marche

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Marche - 01 01 - Ascoli Piceno 02 - Civitanova Marche 03 - Macerata Marche - 02 04 - Ancona 05 - Fano 06 - Pesaro

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Marche 01 - Pesaro 02 - Ancona 03 - Ascoli Piceno

Elezioni, chi ha vinto in Umbria

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Umbria - 01 01 - Perugia 02 - Foligno 03 - Terni

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Umbria 01 - Perugia 02 - Terni

Elezioni, chi ha vinto nel Lazio

Nel Lazio dove il 4 marzo si terranno anche le elezioni regionali lo scrutinio delle schede delle elezioni regionali si terrà a partire dalle 14:00 di lunedì 5 marzo. La diretta di Roma Today

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Lazio 1 - 01 01 - Roma - Quartiere Trionfale 02 - Roma - Quartiere Montesacro 03 - Roma - Zona Castel Giubileo 04 - Roma - Quartiere Collatino 05 - Roma - Zona Torre Angela Lazio 1 - 02 06 - Roma - Quartiere Tuscolano 08 - Roma - Quartiere Ardeatino 09 - Roma - Fiumicino 10 - Roma - Quartiere Gianicolense 11 - Roma - Quartiere Primavalle Lazio 1 - 03 07 - Roma - Pomezia 12 - Guidonia Montecelio 13 - Velletri 14 - Marino Lazio 2 - 01 01 - Viterbo 02 - Civitavecchia 03 - Rieti Lazio 2 - 02 04 - Frosinone 05 - Cassino 06 - Terracina 07 - Latina

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Lazio - 01 01 - Roma - Quartiere Gianicolense 02 - Roma - Quartiere Tuscolano 03 - Roma - Quartiere Portuense Lazio - 02 04 - Roma - Quartiere Collatino 05 - Viterbo 06 - Guidonia Montecelio Lazio - 03 07 - Frosinone 08 - Roma - Fiumicino 09 - Latina 10 - Velletri

Elezioni, chi ha vinto in Campania

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Campania 1 - 01 01 - Giugliano In Campania 03 - Acerra 04 - Casoria 09 - Pozzuoli Campania 1 - 02 05 - Napoli - Circoscrizione 7 San Carlo All'arena 06 - Napoli - Circoscrizione 28 Ponticelli 07 - Napoli - Circoscrizione 9 San Lorenzo 08 - Napoli - Circoscrizione 19 Fuorigrotta Campania 1 - 03 02 - Nola 10 - Portici 11 - Torre Del Greco 12 - Castellammare Di Stabia Campania 2 - 01 01 - Benevento 02 - Ariano Irpino 06 - Avellino Campania 2 - 02 03 - Caserta 04 - Santa Maria Capua Vetere 05 - Aversa Campania 2 - 03 07 - Scafati 08 - Salerno 09 - Battipaglia 10 - Agropoli

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Campania - 01 01 - Benevento 02 - Caserta 03 - Avellino Campania - 02 04 - Giugliano In Campania 06 - Casoria 07 - Napoli - Circoscrizione 7 San Carlo All'arena 08 - Napoli - Circoscrizione 19 Fuorigrotta Campania - 03 05 - Portici 09 - Torre Del Greco 10 - Salerno 11 - Battipaglia

Elezioni, chi ha vinto in Abruzzo

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Abruzzo - 01 03 - Pescara 04 - Chieti 05 - Vasto Abruzzo - 02 01 - L'aquila 02 - Teramo

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Abruzzo 01 - Pescara 02 - L'aquila

Elezioni, chi ha vinto in Molise

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Molise - 01 01 - Isernia 02 - Campobasso

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Molise 01 - Campobasso

Elezioni, chi ha vinto in Puglia

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Puglia - 01 01 - Bari - Circoscrizione 8 Libertà-Marconi-San Girolamo-Fesca 02 - Bari - Bitonto 03 - Molfetta 05 - Altamura Puglia - 02 07 - Lecce 08 - Nardò 09 - Casarano 12 - Francavilla Fontana Puglia - 03 06 - Monopoli 10 - Taranto 11 - Martina Franca 13 - Brindisi Puglia - 04 04 - Andria 14 - San Severo 15 - Cerignola 16 - Foggia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Puglia - 01 01 - Bari 02 - Altamura 03 - Andria 08 - Foggia Puglia - 02 04 - Brindisi 05 - Lecce 06 - Nardò 07 - Taranto

Elezioni, chi ha vinto in Basilicata

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Basilicata - 01 01 - Potenza 02 - Matera

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Basilicata 01 - Potenza

Elezioni, chi ha vinto in Calabria

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Calabria - 01 01 - Castrovillari 02 - Corigliano Calabro 03 - Cosenza 05 - Crotone Calabria - 02 04 - Catanzaro 06 - Vibo Valentia 07 - Gioia Tauro 08 - Reggio Di Calabria

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Calabria - 01 01 - Crotone 02 - Cosenza 03 - Catanzaro 04 - Reggio Di Calabria

Elezioni, chi ha vinto in Sicilia

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Sicilia 1 - 01 01 - Palermo - Resuttana-San Lorenzo 02 - Palermo - Libertà 03 - Palermo - Settecannoli Sicilia 1 - 02 05 - Bagheria 06 - Monreale 08 - Marsala Sicilia 1 - 03 04 - Gela 07 - Agrigento 09 - Mazara Del Vallo Sicilia 2 - 01 01 - Messina 02 - Barcellona Pozzo Di Gotto 03 - Enna Sicilia 2 - 02 04 - Acireale 05 - Catania 06 - Misterbianco Sicilia 2 - 03 07 - Paternò 08 - Ragusa 09 - Avola 10 - Siracusa

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Sicilia - 01 01 - Palermo - Resuttana-San Lorenzo 02 - Palermo - Bagheria 03 - Marsala 04 - Agrigento 05 - Gela Sicilia - 02 06 - Messina 07 - Acireale 08 - Catania 09 - Siracusa

Elezioni, chi ha vinto in Sardegna

I Deputati eletti: --- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Deputati eletti % partiti Sardegna - 01 01 - Cagliari 03 - Carbonia 06 - Oristano Sardegna - 02 02 - Nuoro 04 - Sassari 05 - Olbia

I Senatori eletti: -- (Partito)

Collegio Plurinominale Collegio Uninominale Senatori Eletti % Partiti Sardegna 01 - Cagliari 02 - Nuoro 03 - Sassari

Elezioni 2018