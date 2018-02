CasaPound e Lega, prove di governo sovranista: l'ultima provocazione

Un governo di centrodestra sempre più sbilanciato a destra? A una settimana dal lunedì della verità (elettorale) si mescolano le carte e arriva l'endorsement di CasaPound per la Lega che potrebbe accentuare la spinta sovranista dell'esecutivo se dalle urne usciranno indicazioni in tal senso.

Un appoggio preannunciato certo, perché da tempo sono in atto lavori di cucitura tra le anime più antieropeiste ed euroscettiche che hanno trovato spesso anche una bandiera comune. Il polo Sovranista con il leader di La Destra, Francesco Storace e il leader di Azione Nazionale, Gianni Alemanno partecipa attivamente alla coalizione di centrodestra con 9 candidati inseriti nelle liste della Lega 9.

Tornando all'anima più estrema, il leader di CasaPound e candidato premier per la formazione di estrema destra, Simone Di Stefano, ha sostenuto questa mattina Radio 24 che: "Se c'è la possibilità di fare un governo sovranista che ci porta fuori dall'euro e fuori dall'Unione Europea e che blocca l'immigrazione che sono i tre punti principali del nostro programma siamo pronti a sostenerlo".

Di Stefano boccia la proposta di un governo di centrodestra guidato dal presidente dell'europarlamento Antonio Tajani - esponente di Forza Italia e nome ricorrente nelle speculazioni pre elettorali che vedono una larga coalizione di centrodestra- così come boccia anche l'idea che Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, possa diventare ministro dell'economia di un governo sostenuto dalla partito di estrema destra.

"Noi siamo pronti a sostenere esternamente un governo che dovrebbe avere un Salvini premier e un Bagnai all'economia (Alberto Bagnai è un economista euroscettico) ovviamente la fiducia è una delle prassi per far nascere il governo, però, poi sarebbe un appoggio esterno. Non vogliamo ministeri, non vogliamo sottosegretariati".