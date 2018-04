Salvini: "Mai al Governo col Pd, o accordo con M5s o si va a votare"

"Sto quasi perdendo la pazienza, o si fa questo governo o tanto vale tornare a votare, basta perdere tempo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Di Martedì, il talk show in onda su La7. "Tutti devono rinunciare a qualcosa", sottolinea.

"Non farò mai un governo con il Pd e con Renzi. Ci sono tre squadre in campo, o il M5s e il centrodestra si mettono insieme o al governissimo con tutti dentro per tirare a campare dico no".