Nuove elezioni? La ricetta di Salvini per uscire dallo stallo del Parlamento senza maggioranza

"Noi andremo da Mattarella proponendoci come forza di governo. Non chiediamo il voto per tornare a votare ogni 15 giorni", ma "ovviamente non ne abbiamo paura". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, per il quale occorre "applicare un premio di maggioranza all'attuale legge elettorale".

"L'unico modo per non prendere in giro gli italiani e fare veloce è applicare un premio di maggioranza all'attuale legge elettorale" ha detto Salvini a margine di una iniziativa a Modena per lanciare il riconteggio delle schede al collegio del Senato dove ha vinto il dem Edoardo Patriarca per soli 46 voti.

Salvini attacca il Pd e in particolare l'ex ministro Dario Franceschini che aveva lanciato l'idea di una legislatura costituente.

"Quelli che dicono 'cambiamo la Costituzione, inventiamoci una nuova legge elettorale' è perché, in realtà vogliono tirare a campare per due anni. Se di nuova legge elettorale si tratta bisogna prendere questa e nell'arco di una settimana aggiungere un premio di maggioranza per la coalizione vincente, ed è l'unico modo per fare in fretta".

Salvini incontra Di Maio

Salvini, incontrerà "sicuramente la prossima settimana" il leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. Lo ha detto il segretario della Lega, a Modena per un incontro nel post-elezioni.

"Bisogna cominciare a lavorare il prima possibile", perché "gli italiani non hanno tempo da perdere con beghe politiche - ha spiegato Salvini -. Con Di Maio non ci sono incontri ci sentiamo la settimana prossima sicuramente. Lo risentirò a breve".

Salvini: "Obiettivo è un governo che duri 5 anni"

L'obiettivo della Lega Nord è di "governare per cinque anni", per questo "siamo disponibili a confrontarci con tutti". Lo ha detto il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, a margine di una iniziativa post elettorale a Modena.

"Il mio obiettivo è di un governo che governi cinque anni attuando quello che c'è nel programma: via la legge Fornero, riduzione delle tasse, taglio della burocrazia, controllo dell'emigrazione. Su questo siamo disponibili a confrontarci con tutti".

"Chi dirà solo 'no' si prende la responsabilità di perdere altro tempo; se qualcuno ci dirà 'sì' siamo pronti a lavorare", ha aggiunto il leader della Lega ribadendo ad essere disponibile ad "ascoltare tutti. Ho sentito Martina, Grasso. Come responsabile della coalizione che ha preso più voti è mio dovere sentire tutti. Poi faremo tutto quello che è possibile perché venga rispettato il voto degli italiani domenica scorsa".

Rebus presidenze: il Pd apre al voto "ad personam"

"Noi non abbiamo chiesto niente. Rispettiamo l'esito del voto e voteremo proposte convincenti se le trovassimo adeguate, con un profilo autorevole e di garanzia. Nel momento in cui si avanzeranno i nomi, valuteremo le candidature", dice Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera a proposito dell'incontro con i Cinque Stelle sulla questione delle presidenze.

Il percorso verso il nuovo Governo

Venerdì 23 marzo si terrà la prima seduta del nuovo Parlamento, e già Sabato 24 marzo potrebbe essere eletto il nuovo presidente del Senato mentre a Montecitorio potrebbero volerci tempi più lunghi. Non appena eletti i presidenti di Palazzo Madama e Montecitorio per cortesia istituzionale il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni rassegnerà le dimissioni che saranno, per prassi, congelate dal Capo dello Stato. Solo allora inizieranno le consultazioni con le delegazioni dei gruppi parlamentari e spetterà al presidente della Repubblica Sergio Mattarella trovare una quadra tra le posizioni e trovare un nuovo premier incaricato che dovrà poi chiedere la fiducia alle Camere.

Come avviene l'elezione dei presidenti di Camera e Senato