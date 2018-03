Follia al seggio: scrutatrice dà in escandescenza e strappa il registro

Momenti di panico al seggio elettorale di Arpino a Casoria, nel napoletano. Una scrutatrice ha dato in escandescenza, mettendo a soqquadro il seggio dove stava lavorando. Un momento di caos difficilmente prevedibile che ha costretto il presidente a chiedere l'intervento dei carabinieri.

La donna ha cominciato ad inveire contro i presenti per poi prendere l'elenco degli aventi diritto al voto e strapparlo. I colleghi hanno provato a calmarla ma è stato necessario l'arrivo dei militari che hanno dovuta portarla via.

Come spiega Napolitoday la donna è stata portata all'ospedale per provare a capire cosa le sia successo ed accertarne le condizioni di salute. Al momento il suo gesto sembra assolutamente inspiegabile anche se verranno sentiti tutti i membri del seggio per capirne di più.

Elezioni 2018