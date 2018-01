Berlusconi: "Forza Italia indicherà il candidato premier del centrodestra"

Silvio Berlusconi ha le idee chiare su pesi e misure della coalizione di centrodestra: "Il garante del programma e degli impresi presi con gli elettori sono e rimarrò io. Gli elettori non voteranno al buio". L'ex Cavaliere, in un'intervista al Corriere della Sera per parlare delle elezioni politiche 2018, lancia poi l'affondo: sul candidato premier del centrodestra c'è al momento ancora il massimo riserbo ma, quando sarà, "sarà Forza Italia ad indicarlo".

Parlando di alleanze, coalizioni e programmi elettorali, Berlusconi ribadisce: "Sono molto preoccupato per il futuro dell'Italia: se il nostro Paese cadesse nella mani dei ribellisti, dei pauperisti, dei giustizialisti, questo sarebbe un problema drammatico per noi e per l' intera Europa".

Quando al programma, la flat tax e il taglio della pressione fiscale restano sempre i punti cardine. "Abbiamo ben chiari i costi, ma prima vorrei chiarire una cosa. Tagliare le tasse, a regime, non è un costo, anzi è un modo per incrementare il gettito dello Stato", spiega, rilanciando poi l'esigenza di un piano per le privatizzazioni. "L'unico modo per abbattere il debito pubblico è un grande piano di privatizzazioni, per 5 punti percentuali circa, che insieme alla ripresa della crescita e all'avanzo primario nei conti pubblici determinato dall'aumento del gettito porterebbe a un rapporto debito/Pil vicino al 100% in 5 anni, con la relativa riduzione della spesa per interessi".

Elezioni 2018

