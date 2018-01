Elezioni, tutti i simboli e le liste che troveremo alle elezioni italiane 2018

Alle elezioni politiche 2018 il prossimo 4 marzo gli italiani troveranno alcuni simboli che già conoscono (con qualche modifica), altri finiranno sulla scheda elettorale per la prima volta, altri ancora ritornano da un passato che riesuma la Prima Repubblica.

Oltre alle liste già politicamente rappresentate in Parlamento, ci sono altri movimenti e partiti chiamati per legge a raccogliere le firme necessarie per partecipare alle elezioni politiche.

Da domenica 21 gennaio toccherà poi agli uffici del ministero dell'Interno vagliare la regolarità delle liste. L'appuntamento successivo, per tutti, è dalle 8 del 28 gennaio alle 20 del 29 gennaio nelle Corti di appello o nei Tribunali delle circoscrizioni, per la presentazione delle liste con le candidature.

Elezioni, le tappe verso le urne

Il 31 gennaio sul sito del ministero dell'Interno saranno pubblicati i simboli depositati; entro l'8 febbraio saranno pubblicate sullo stesso sito le liste dei candidati; entro il 12 febbraio la pubblicazione delle liste arriverà alla Gazzetta Ufficiale.

Elezioni 2018

