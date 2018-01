Il centrodestra vede il 40%, M5s come alle politiche 2013

Le elezioni politiche del 4 marzo 2018 si preannunciano una caporetto per il Partito Democratico. Nelle intenzioni di voto raccolte dall'istituto demoscopico EMG si conferma il crollo di consensi per Matteo Renzi e i "dem" potrebbero addirittura far peggio delle elezioni politiche del 2013 quando incassarono il 25% dei consensi degli italiani. Per non parlare del 40% raccolto alle europee dal neo segretario rottamatore.

I dati del sondaggio commissionato da La7, e effettuato il 14 gennaio su un campione di 2.000 contatti rappresentativi della popolazione italiana, registra il consistente margine di consensi che il centrodestra detiene ormai da settimane.

Elezioni 2018, sondaggio Emg: 50% indecisi o non voterà

Nelle intenzioni di voto Forza Italia si porta al 15.7%, in linea con i risultati delle elezioni europee 2014, seguita dalla Lega 13.8% che raddoppia i consensi rispetto a 4 anni fa. Fratelli d'Italia al 5.5% e la compagine centrista di Noi con l'Italia-Udc al 2.6%. Tutti insieme le liste portano la coalizione di centrodestra al 37.6%.

Staccata di quasi dieci punti la coalizione di centrosinistra ferma al 28.2% con il solo Pd in grado di superare la soglia di sbarramento del 3%. Se infatti il Partito Democratico si attesta al 23.8% sono appena sopra al punto percentuale (e sotto il margine statistico) la lista Insieme, +Europa-Cd con Bonino, Civica Popolare con Lorenzin, e i sudtirolesi di Svp.

Discorso a parte per il Movimento 5 stelle che raccoglie da solo oltre un quarto dei consensi degli italiani, si conferma primo partito italiano con il 26.8% delle preferenze nelle intenzioni di voto, in linea rispetto ai risultati ottenuti alle politiche 2013 (25%).

Per la formazione neonata Liberi e Uguali il 6% porta la compagine guidata dagli scissionisti Pd di Mdp-Articolo 1, Possibile e Sinistra Italiana a raddoppiare il risultato raggiunto dalla formazione di sinistra Sel alle politiche 2013.

Per tutti gli altri partiti solo le briciole in attesa che inizi la vera campagna elettorale che potrà (forse) dare un'idea al 48% di italiani che ancora si professano indecisi (15%) o orientati al non voto (33.9%), scheda bianca/nulla per il 2.5%

Elezioni Lombardia, sondaggi: Fontana al 45%

Sempre l'istituto Emg, in una rilevazione commissionata dalla Rai, vede il candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Lombardia salire al 45% delle intenzioni di voto dei lombardi, il candidato del Pd Giorgio Gori si ferma al 38%, il pentastellato Violi al 16.5%