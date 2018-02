Sondaggi elettorali: centrodestra sopra il 36%, M5s si conferma il primo partito

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali il M5s è ancora e di gran lunga il primo partito italiano, ma sarà difficile per i 5 Stelle arrivare a Palazzo Chigi. A tre settimane dalle elezioni del 4 marzo 2018, i 5 Stelle vengono dati tra il 27 e il 28,3%, con la coalizione di centrodestra che invece si conferma non troppo lontana dalla fatidica quota del 40%. Il Pd invece non riesce a cambiare passo. Vediamo i dati nel dettaglio.

Ultimi sondaggi elettorali, i dati dell’istituto Piepoli

La prima rilevazione dell’istituto Piepoli dopo i fatti di Macerata (pubblicata su La Stampa) vede il centrodestra al 36,5% con Forza Italia al 16%, in crescita (+0,5%) rispetto alla settimana scorsa. Berlusconi dunque può esultare. Stabile la Lega al 13%, sale invece di mezzo punto Fratelli D’Italia. In leggera flessione il Movimento 5 Stelle (27%) che perde lo 0,5% rispetto all’ultimo sondaggio. Anche i dem perdono mezzo punto: con il 25% dei consensi il Pd è comunque ad un’incollatura dai 5 Stelle, mentre nel complesso la coalizione di centrosinistra raccoglie il favore del 29,8% degli intervistati. Liberi e Uguali è invece stabile al 6,5%.

Sondaggio Dempolis

Secondo le rilevazioni di Demopolis per La7, a tre settimane dal voto il M5s si conferma il primo partito con il 28,3% dei consensi, mentre il Pd è molto basso: solo il 22,8% degli italiani voterebbe per i dem. La coalizione di centrosinistra viene invece data al 27,8%. Contro il 37,2 del centrodestra. Forza Italia avrebbe il 16,3%, la Lega il 14%. Liberi e Uguali si attesta al 5,8%; Fratelli d’Italia al 4,7.

"Con le attuali stime di voto anche la coalizione più forte resterebbe per il momento al di sotto della maggioranza assoluta di 316 seggi a Montecitorio", il commento del direttore di Demopolis Pietro Vento.

Elezioni 2018