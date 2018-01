Elezioni, centrodestra ad una decina di seggi dalla maggioranza assoluta

A poco più di un mese dalle elezioni politiche del 4 marzo 2018 il centrodestra si conferma in testa nei sondaggi mentre Movimento 5 stelle e (più lontanto), il Partito Democratico sono costretti ad inseguire. Nelle intenzioni di voto raccolte dall'istituto demoscopico EMG si conferma il crollo di consensi per Matteo Renzi e per i "dem", ora quotati del 23%, si profila un risultato addirittura peggiore rispetto alle elezioni politiche del 2013 quando il Pd di Bersani incassò il 25% dei consensi degli italiani, per non parlare del 40% raccolto alle europee dal neo segretario rottamatore.

I dati del sondaggio EMG Acqua commissionato da La7, e effettuato il 19 gennaio su un campione di 2.000 contatti (in 187 hanno rifiutato di rispondere) rappresentativi della popolazione italiana, registra il consistente margine di consensi che il centrodestra detiene ormai da settimane, mentre è evidente la tripolarizzazione della partita politica con i partiti più estremi fuori dai giochi, eccezzion fatta per la proposta politica di Piero Grasso che potrebbe garantire un apparentamento dopo il voto al centrosinistra, ma che non basterebbe a raggiungere una maggioranza.

La coalizione di centrodestra è quotata del 37,7% dei consensi. Il centrosinistra si attesta al 28% mentre il Movimento 5 stelle intercetta il 27% delle intenzioni di voto.

Nel dettaglio secondo l'istituto demoscopico EMG il Movimento 5 stelle si conferma di gran lunga primo partito con il 27% dei consensi, il Partito Democratico si ferma al 23,7%, Forza Italia vede il 16%, la Lega il 13,9%, Liberi e Uguali al 6,1%, Fratelli d'Italia il 5,1%, Noi con l'Italia-Udc il 2.7%. A seguire gli alleati del centrosinistra Insieme (Verdi, Civici, Socialisti) al 1.6%, +Europa CD con Bonino (1.4%), Civica popolare con Lorenzin (1.0).

Chi dichiara invece di votare scheda bianca o nulla, o di prediligere l'astensione è quotato di una percentuale superiore al 35%. Si dicono indecisi più di un intervistato su dieci (14%).

Elezioni, la ripartizione dei seggi premia il centrodestra

Secondo le simulazioni realizzate da EMG per la ripartizione dei seggi alla Camera dei Deputati in base ai risultati nei soli collegi plurinominali (proporzionale) al centrodestra spetterebbero tra i 259 e i 299 seggi, non lontano dalla quota 316 che rappresentano i seggi necessari per ottenere la maggioranza alla Camera

Forza Italia: 107-137; Lega: 90-120; Fratelli d'Italia: 31-51; Noi con l'Italia -Udc : 6-16

Al Movimento 5 stelle andrebbero tra i 139 e i 179 seggi.

Al centrosinistra tra i 136 e i 176, per la stragrande maggioranza appannaggio del Partito Democratico (131-171)

Liberi e Uguali è accredito di eleggere tra i 22 e i 26 deputati.

Gli accordi dopo il voto

L'istituto demoscopico EMG ha chiesto agli elettori del Movimento 5 stelle con quali partiti il Movimento possa stringere accordi per un governo di larghe intese.

Secondo l'elettorato pentastellato eventuali accordi sarebbero da trovare con la compagine di Liberi e uguali (42,6% delle preferenze) o con la Lega (38%).