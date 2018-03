Sondaggi elettorali, gli errori più clamorosi

Sondaggi, ossessione e incubo, speranza e maledizione, miraggio e panacea di ogni elezione politica. Tutti li vogliono, tutti li cercano, tutti li commissionano. E poi? E poi guai a fidarsi troppo. Perché i sondaggi negli ultimi quindici anni hanno sbagliato tanto, troppo, verrebbe da dire quasi sempre.

Sondaggi elettorali: quando il voto reale va in un altro modo

Un caso mondiale, clamoroso, è stato l’abbaglio delle ultime presidenziali americane, dove tutti indicavano Hillary Clinton come futuro presidente e sappiamo com’è andata a finire; ma anche i sondaggisti italiani non godono esattamente di ottima salute. Le elezioni europee del 2014 hanno rappresentato uno dei punti di minore corrispondenza tra sondaggi e realtà, ricordate? Il Pd - dato al massimo al 34,5%, in alcuni casi addirittura sotto il 30% – si ritrovò ad urne chiuse un clamoroso 40,8% dei consensi. Mentre il Movimento 5 Stelle accreditato intorno al 28% si risvegliò con un ben più basso 21,1%. Ma non furono i soli, Forza Italia data sopra il 18% prese il 16,8%, e Fratelli d’Italia stimata intorno al 4,5% raccolse un meno incoraggiante 3,7%.

Un altro sondaggio è finito in modo opposto alle previsioni. È accaduto nelle elezioni politiche del 2013, quando la coalizione Bene Comune, data da tutti gli istituti di sondaggio oltre il 37% (con un Pd sopra al 32%) dovette invece fare l’amara scoperta di essersi fermata al 29,5% (con un Pd al 25,4%). In quel caso a risvegliarsi col sorriso fu il Movimento 5 Stelle snobbato da gran parte dei sondaggi e che invece raccolse un clamoroso 25%, oltre 11 punti in più rispetto a quanto veniva raccontato sui principali giornali solo poche settimane prima del voto.

Come dire, capita di sbagliare. Chiedere a Romano Prodi che nel 2006 dopo che gli era stato annunciato per settimane che la sua Unione avrebbe stravinto le elezioni con 5, 6, addirittura 7 punti percentuali di vantaggio, si ritrovò quel pomeriggio di aprile di dodici anni fa sotto al Senato e a vincere per poche migliaia di voti alla Camera.

Perché i sondaggi elettorali sbagliano?

Ma di chi è la colpa? Forse di nessuno, nel senso che la società italiana negli ultimi trent’anni è molto cambiata rispetto al modo di esprimere le proprie preferenze politiche, e gli indecisi – così numerosi, e così tanto indecisi – sono un fenomeno relativamente recente, che i sondaggi fanno fatica ad intercettare nelle settimane precedenti al voto; anche perché molti – se, e quando decidono – lo fanno il giorno prima di andare a votare, se non il giorno stesso. Inoltre la fedeltà al proprio partito, un tempo vero e proprio dogma, si è talmente liquefatta, e il voto d’opinione così aumentato, che il coefficiente di difficoltà sale ad ogni elezione.

Un altro elemento che mostra la corda è la modalità con cui viene intervistato il campione. Sempre meno italiani usano il telefono fisso (un tempo principale strumento di lavoro per i sondaggisti) e anche la raccolta online presenta problematiche poiché viene effettuata con dei panel a cui è necessario iscriversi, scoraggiando così i meno motivati. Infine il fattore economico. I sondaggi per essere fatti bene costano, e molto. E necessitano di un tempo adeguato. Spesso invece, anche per esigenze giornalistiche, vengono effettuati su campioni piuttosto esigui, 600-800 interviste. Normale allora che con queste premesse sia facile prendere dei veri e propri abbagli. Sempre che il ruolo dei sondaggi non sia quello di fotografare in un dato momento le preferenze politiche degli italiani, bensì quello di indirizzarle per il futuro (il giorno del voto appunto), allora – se così fosse – staremmo parlando di un’altra cosa, che ha poco a che fare con la statistica e molto invece con la propaganda.

