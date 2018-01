Elezioni, i sondaggi: chi vince le politiche 2018

Il 4 marzo 2018 italiani al voto per le elezioni politiche 2018. Si voterà con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, e secondo la ripartizione nei nuovi collegi elettorali.

L'ultimo sondaggio

16 gennaio 2018 > M5s 26.8%, Pd 23%, Forza Italia 15%, Lega 13.8%, LeU 6%, FdI 5%

I candidati concorrono in un sistema misto in parte con metodo maggioritario in collegi uninominali e in parte con metodo proporzionale in collegi plurinominali. L'indicazione del capo della coalizione non è prevista mentre ogni partito deve dichiarare il capo politico della lista.

Lo sbarramento per entrare in Parlamento è del 3% per le liste mentre le coalizioni per ottenere seggi devono superare il 10%, con l'obbligo di avere al proprio interno almeno un partito in grado di conquistare il 3% dei voti.

Centrodestra avanti negli ultimi sondaggi che vedono l'attivissimo di Silvio Berlusconi trascinare Forza Italia e il centrodestra con Lega di due punti indietro: Matteo Salvini, che ha tolto il "nord" dal simbolo, continua a perdere terreno. In ripresa il Movimento 5 stelle. Il Partito Democratico paga l'emorragia di voti con il distacco della sinistra di Mdp, Possibile e Sinistra Italiana riuniti da Grasso in Liberi e Uguali, una "nuova proposta" che non scalda i disillusi di sinistra. Gli altri partiti vedono la ricollocazione di Alternativa popolare che si presenterà in colazione col Pd con la "lista insieme", mentre gli alfaniani fuorisciti da Ap riformeranno un Nuovo Centrodestra riavvicindandosi a Forza Italia: il nome scelto è Noi con l'Italia con Fitto presidente. I radicali di Emma Bonino sull'onda dell'approvazione del biotestamento provano con +Europa l'apparentamento col Pd.

Sondaggi Tecné per Matrix

12 gennaio 2018 > M5s 28%, Pd 20%, Forza Italia 18%, Lega 12%, LeU 6%, FdI 5

Sondaggi Emg per La7

16 gennaio 2018 > M5s 26.8%, Pd 23%, Forza Italia 15%, Lega 13.8%, LeU 6%, FdI 5%

Chi sale e chi scende, tutti i sondaggi del 2017

Elezioni 2018

Elezioni politiche | Elezioni Lazio | Elezioni Lombardia | Elezioni Molise | Elezioni Friuli | Elezioni Trentino | Elezioni Basilicata | Elezioni Aosta

Tutti gli articoli dello speciale elezioni