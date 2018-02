Silvio Berlusconi propone Antonio Tajani come candidato premier

Silvio Berlusconi non potrà essere presidente del Consiglio: la legge Severino lo rende incandidabile per via della sua condanna in via definitiva per evasione fiscale nell’ambito del processo Mediaset. Infatti benché nel logo di Forza Italia compaia il suo nome l'ex Cavaliere è interdetto alle cariche pubbliche fino al 2019. E se il centrodestra vincesse le elezioni chi sarebbe il premier?

Qual è il candidato premier del centrodestra

Salvini ha ricamato su di sè la figura di candidato premier del centrodestra ma tra Forza Italia è Lega il braccio di ferro sull'indicazione del presidente del consiglio da proporre al Capo dello Stato è rimandata a dopo le elezioni quando saranno chiari i rapporti di forza tra i due partiti.

Ma se Forza Italia prenderà più voti della Lega quale sarà il nome proposto dagli azzurri?

Silvio Berlusconi ai microfoni di ‘6 su Radio 1’ conferma il nome dell'attuale presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani come candidato premier, precisando:"Sono vincolato da lui, per l'altissima carica che ricopre, a fare il suo nome soltanto quando lui me ne darà l'autorizzazione".

"Possono tutti capire che sarebbe un candidato eccellente perché l'Italia oggi non conta più niente in Europa e nel mondo. Con lui conterebbe moltissimo perché è il Presidente dell'istituzione europea eletta direttamente dai cittadini europei, quindi la più importante, ed è considerato da tutti anche da parlamentari della sinistra, come il miglior presidente che ci sia mai stato dell'Assemblea Europea. Questo inorgoglisce noi anche perché ricordo che lui è stato uno dei cinque fondatori di Forza Italia nel '94".

Chi è Antonio Tajani

Nato a Roma il 4 agosto 1953, Antonio Tajani è figlio di un ufficiale dell’esercito italiano e di una professoressa di latino e greco. Ha vissuto cinque anni in Francia, dove la famiglia aveva seguito il padre distaccato presso il comando della NATO. Si è laureato in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

Antonio Tajani ha prestato il servizio militare come Ufficiale dell’Aeronautica Militare Italiana. Dopo aver frequentato il corso di alta specializzazione della difesa aerea a Borgo Piave di Latina, è stato inquadrato nel sistema NATO Air Defence Enviroment (NADGE).

L’on. Tajani ha svolto la professione di giornalista per più di vent’anni. Ha iniziato la sua carriera come conduttore del giornale Radio della RAI (Radio 1) ed è stato inviato speciale in Libano, Unione Sovietica e Somalia. Successivamente è stato chiamato al quotidiano Il Giornale da Indro Montanelli.

Tra i co-fondatori di Forza Italia, nel 1994 viene eletto per la prima volta al Parlamento europeo. L’elezione segna l’inizio di quello che sarebbe stato un profondo impegno più che ventennale nei confronti dell’Unione europea e dei suoi cittadini.

Nominato commissario europeo ai trasporti nel 2008, durante il suo mandato sostiene risolutamente l’estensione dei diritti dei passeggeri. Nel 2010 diventa commissario all’industria e all’imprenditoria e in tale veste pone ambiziosi obiettivi di reindustrializzazione nonché la “crescita verde”, sostenendo le PMI, segnatamente attraverso la direttiva sui ritardi di pagamento e il piano d’azione Imprenditorialità 2020.

Rieletto al Parlamento europeo nel 2014, ne diventa uno dei vicepresidenti. Il 17 gennaio 2017 Antonio Tajani è eletto Presidente del Parlamento europeo.