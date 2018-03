Berlusconi: "Tajani candidato premier". Salvini: "Sarò al governo la prossima settimana"

Le ultime interviste, le ultime ore per convincere gli indecisi. Poi sarà silenzio elettorale.

"Sono lieto, per chi non capisse 'lieto', quelli che ci ascoltano del Movimento 5 stelle, vuol dire sono contento, di annunciare che l'attuale presidente del Parlamento europeo, il nostro amico Antonio Tajani ha finalmente sciolto la riserva e ha dato la disponibilità che gli avevamo richiesto a guidare il prossimo governo del centrodestra". Lo ha annunciato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, parlando a Matrix su Canale 5.

Salvini: "Al governo la prossima settimana"

"La prossima settimana conto di essere al governo". Ne è convinto il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato dal 'Corriere della Sera'. "Nel caso vincesse il centrodestra - spiega - il capo dello Stato dovrebbe scegliere di far formare l'esecutivo a chi nella coalizione prende un voto in più. Se qualcuno vuole Tajani presidente del Consiglio voterà Berlusconi, se preferisce le idee e la forza della Lega sceglierà Salvini, molto semplice". Salvini esclude "categoricamente ogni accordo con Pd o Cinque Stelle per un governo di scopo: non sono interessato a fare il ministro per un quarto d`ora".

Il segretario leghista esclude anche un "tradimento" nel centrodestra. "No, tutto il centrodestra oltre al programma non potrà fare altro perché tutti gli italiani voteranno in maniera chiara. Nessuno vorrà inventarsi robe strane con Renzi, Di Maio o Boldrini. Detto questo...". Però "con Berlusconi bisogna stare sempre vigili, ci vogliono quattro occhi". Se sarà premier parteciperà ai festeggiamenti per il 25 aprile? "Sì, certo. Sarà mio dovere essere presente: è una data che festeggia la liberazione dell`Italia dallo straniero, ma oggi è troppo colorata di rosso. Mi dà fastidio l`occupazione di questa festa con le falci e i martelli. È una data di tutti gli italiani".

