Elezioni, tessera elettorale smarrita? Dove e come ottenere il duplicato

Elezioni politiche 2018: domenica 4 marzo i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23 per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Tutti gli elettori per poter esercitare il diritto di voto dovranno presentarsi ai seggi con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

Per votare è necessario un documento d'identità e la tessera elettorale. Per chi avesse smarrito la propria è possibile richiedere un duplicato agli uffici del Comune in cui si risiede, che saranno aperti sia oggi, sabato 3 marzo, che domani per tutta la durata delle operazioni di voto.

Appare scontato, anche per evitare corse dell'ultim'ora, che tutti gli elettori debbano, in queste ore, verificare se siano o meno in possesso della necessaria scheda elettorale e richiedere, eventualmente al più presto, il rilascio del duplicato. E questo, naturalmente, per evitare di concentrare le richieste proprio nel giorno di votazione.

Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l’elezione del Senato.

Elezioni 2018