Italia al voto, come seguire su Twitter le #ElezioniPolitiche2018

Domenica 4 marzo oltre 51 milioni milioni di italiani sono chiamati alle urne per le elezioni politiche 2018 e ben 500mila giovani elettori si troveranno per la prima volta a votare per i propri rappresentanti in Parlamento.

Twitter accompagna l'avvicinamento alle elezioni con una Emoji speciale che raffigura un'urna elettorale avvolta dalla bandiera italiana.

L'immagine apparirà utilizzando gli hashtag #Elezioni, #Elezioni2018, #ElezioniPolitiche2018 e #ItalyElection2018 e sarà più facile per tutti rispondere ai commenti e partecipare alla discussione.

Elezioni 2018