Elezioni, gli ultimi sondaggi: M5s primo partito, avanza il centrodestra

Il 4 marzo 2018, giorno in cui si voterà per le elezioni politiche, si avvicina sempre di più. La campagna elettorale è già entrata nel vivo con i partiti che si stanno sfidando su diversi temi cari all'elettorato: dalle pensioni ai redditi per le famiglie in difficoltà, fino a temi 'caldi' come i migranti, il lavoro e la salute. In uno scenario in cui i diversi personaggi politici cercano di accaparrarsi il maggior numero di preferenze, la fiducia degli italiani nel Governo e nelle istituzioni continua a vacillare. Una situazione di confusione e indecisione che si rispecchia perfettamente nei sondaggi elettorali.

Negli ultimi sondaggi effettuati da Termometro Politico e pubblicati il 12 febbraio 2018, alla domanda “Quale partito voterete alle prossime elezioni?", gli italiani hanno risposto nel seguente modo:

I dati restano in linea con i sondaggi effettuati in precedenza: il Movimento 5 Stelle si conferma il primo partito in Italia con il 26,8% delle preferenze, davanti al Pd con il 21,9%. Forza Italia, Lega e Fratelli d''Italia, presi singolarmente non fanno paura (rispettivamente 15,3%, 14,8% e 5,5%), ma uniti potrebbero diventare il vero nemico da battere per le prossime elezioni. Un discorso che non ha la stessa valenza per il centrosinistra: infatti anche se il Pd decidesse di allersi con gli altri partiti della stessa 'area' comunque non riuscirebbe neanche ad avvicinarsi al tango agognato 40%, utile per governare con la nuova legge elettorale.

Elezioni 2018, data e ora voto e scrutini

Si voterà domenica 4 marzo, dalle 07:00 alle 23:00 poi inizierà lo scrutinio: lo spoglio delle schede non dovrebbe terminare oltre la mattinata di lunedì 5 marzo.

In Lombardia e nel Lazio dove nella stessa data si terranno anche le elezioni regionali lo scrutinio delle schede delle elezioni regionali si terrà a partire dalle 14:00 di lunedì 5 marzo.

In questo speciale esamineremo come si vota e prenderemo in visione tutti i simboli delle liste, i programmi e i nomi dei candidati che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale alle prossime elezioni politiche.

Elezioni, come si vota

Alle elezioni politiche 2018 di domenica 4 marzo 2018 si voterà con la nuova legge elettorale, il Rosatellum, e secondo la ripartizione nei nuovi collegi elettorali. L'indicazione del capo della coalizione non è prevista mentre ogni partito deve dichiarare il capo politico della lista. Lo sbarramento per entrare in Parlamento è del 3% per le liste mentre le coalizioni per ottenere seggi devono superare il 10%, con l'obbligo di avere al proprio interno almeno un partito in grado di conquistare il 3% dei voti.

Come stabilito dalla nuova legge elettorale "Rosatellum", i candidati concorrono in un sistema misto: l’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata con metodo maggioritario in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

L’attribuzione dei restanti seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.

La scheda è la medesima, per la Camera e per il Senato. L’elettore dispone di una scheda per la Camera e una scheda per il Senato. Ogni scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno (simbolo) di ciascuna lista o coalizione di liste ad esso collegate. I contrassegni delle liste riportano a fianco i cosiddetti "listini proporzionali" con i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Per approfondire qui le istruzioni per il voto.

La legge elettorale vigente prevede inoltre l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (12 per la Camera e 6 per il Senato).

Elezioni: le liste, i candidati e i programmi

Collegi uninominali Collegi plurinominali Circoscrizioni Estero Camera Camera Camera Senato Senato Senato

Secondo gli ultimi sondaggi la coalizione di centrodestra è avanti nelle intenzioni di voto degli italiani che vedono l'attivissimo di Silvio Berlusconi trascinare Forza Italia. La Lega di Matteo Salvini, che ha tolto il "nord" dal simbolo, continua a perdere terreno. In ripresa il Movimento 5 stelle stabilmente primo partito d'Italia. Il Partito Democratico paga l'emorragia di voti dopo la scissione della sinistra di Mdp, Possibile e Sinistra Italiana riuniti da Piero Grasso in Liberi e Uguali, una "nuova proposta" che tuttavia non scalda i disillusi di sinistra. Gli altri partiti vedono la ricollocazione di Alternativa popolare che si presenterà come lista Civica Popolare in coalizione col Pd mentre gli alfaniani fuorisciti da Ap hanno riformato un Nuovo Centrodestra riavvicindandosi a Forza Italia scegliendo per la propria lista il nome Noi con l'Italia con Raffaele Fitto capo politico. I radicali di Emma Bonino sull'onda dell'approvazione del biotestamento provano con +Europa l'apparentamento col Pd.

Movimento 5 stelle

Movimento 5 stelle - Luigi di Maio | Il programma del M5s | I candidati con Di Maio: i listini proporzionali m5s collegio per collegio | Chiuse le parlamentarie: raffica di proteste, gli esclusi minacciano ricorsi | Di Maio: "Se premier non andrò a palazzo Chigi" | De Falco, Carelli, Paragone: Di Maio presenta i candidati | Via l'Irap per le Pmi e taglio Irpef per il ceto medio | Reddito di cittadinanza e meno tasse, quanto (ci) costa il programma del M5s | L'accusa: "Programma copiato da Wikipedia (e dal Pd)

Centrodestra

Forza Italia - Silvio Berlusconi | Il programma di Forza Italia | I candidati con Berlusconi | Berlusconi e il vecchio mantra: "Via le tasse su casa, auto e pensioni minime a 1000 euro" | "Pensioni a casalinghe e reddito di dignità" | Berlusconi: "6 anni senza tasse a chi assume giovani" | Berlusconi vuole riformare (ancora) la giustizia abolendo l'appello per gli assolti | "Anticipare l'accesso alla pensione rispetto agli attuali 67 anni sarà possibile solo in alcuni casi“ | Pensionata va a cena da Berlusconi e si ritrova candidata alla Camera

Lega - Matteo Salvini | Il programma della Lega | I candidati con Salvini | Nuovo simbolo per la Lega: scompare la parola 'Nord' | Passa la linea Salvini: "Via la riforma Fornero" | "Normeremo presenza islamica" | Fontana: "Razza bianca a rischio con immigrazione" | Giulia Bongiorno capolista della Lega

Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni | Il programma di Fdi | I candidati con Meloni | Giorgia Meloni è ufficialmente la candidata premier per Fratelli d'Italia

Noi con l'Italia - Raffaele Fitto | Il programma di NcI (Pdf) | I candidati con Fitto e Cesa | Gli ex Scudocrociati sempre più divisi: l'Udc di Cesa va con Fitto​ | Tosi sfida il veto di Salvini e presenta la quarta gamba (col placet di Berlusconi)

Centrosinistra

Partito Democratico - Matteo Renzi | Il Programma del Pd | I candidati con Renzi | Siani e Cantone candidati con il Pd, Renzi apre a Gentiloni e ministri | Bonus da 80 euro per ogni figlio minorenne: quanto costa | Sulle liste dei candidati Renzi rischia una (nuova) scissione | Le "100 proposte per l'Italia"

Insieme - Giulio Santagata | Il programma / le proposte elettorali della lista Insieme | I candidati della lista Insieme | "Insieme" al Pd socialisti, verdi e civici

Civica Popolare - Beatrice Lorenzin | Il Programma di Civica Popolare (Pdf) | I candidati con Lorenzin e Casini | Lorenzin battezza il nuovo partito Civica Popolare: "Con Casini a fianco del Pd" |

Lista +Europa - Emma Bonino | Il Programma / Le proposte elettorali di +Europa | I candidati con Emma Bonino | Emma Bonino si candida alle elezioni 2018 | Il Rosatellum la esclude: Tabacci salva la Bonino

Sinistra

Liberi e Uguali - Pietro Grasso | Il programma / le proposte elettorali di LeU | I candidati con Grasso e Boldrini | Laura Boldrini scende in capo con Liberi e Uguali | Il nuovo partito di Mdp-Si e Possibile: "Non chiamatela cosa rossa

Altri

Partito repubblicano italiano Ala - Denis Verdini | Il programma / le proposte elettorali del Partito Repubblicano

Le altre proposte: movimenti senza rappresentanza parlamentare

Potere al popolo - Viola Carofalo | Il programma / le proposte elettorali di Potere al popolo | L'associazionismo si fa partito: nasce la lista "Potere al popolo" | L'unica "lista nuova delle prossime elezioni"

Partito comunista - Marco Rizzo | Il programma / le proposte elettorali del Partito Comunista | In lista tra i candidati alla Camera e al Senato tanti lavoratori e sindacalisti. Al centro della proposta comunista i diritti dei lavoratori e delle classi popolari, salario minimo, riduzione delle tasse sui redditi da lavoro, rottura con l’Unione Europea e la Nato.

Per una sinistra rivoluzionaria Partito Comunista dei Lavoratori - Claudio Bellotti | Il programma / le proposte elettorali della lista Sinistra rivoluzionaria

Casapound - Simone Di Stefano | Il programma / le proposte elettorali | Casapound lancia Di Stefano premier: il programma per l'Italia senza euro e migranti

Italia agli italiani - Roberto Fiore | Il programma / le proposte elettorali della lista unitaria di Forza Nuova e Fiamma Tricolore

Destre Unite (Forconi) - Massimiliano Panero | Il programma / le proposte elettorali della lista Forconi

Blocco Nazionale - Massimo Renato Lorenzo Mallucci de Mulucci | ll Programma / le proposte elettorali dei monarchici

Popolo della Famiglia - Mario Adinolfi | Il programma / le proposte elettorali del Popolo della famiglia

Rinascimento - Gerardo Meridio | Il programma / le proposte elettorali del Movimento Rinascimento | Sgarbi contro tutti, si candida da solo alle elezioni (e arruola influencer)

Popolo per la costituzione - Antonio Ingroia | Il programma / le proposte elettorali della lista del Popolo per la costituzione

Popolo partite Iva - Antonio Piarulli | Il programma / le proposte politiche del movimento politico pensiero azione

Dieci volte meglio - Andrea Dusi | Il programma / le proposte elettorali di 10 volte meglio

Libertà di cura - Dario Miedico | Il programma / le proposte elettorali di SIAMO

Democrazia Cristiana - Giovanni Fontana | Il Programma / le proposte elettorali della Democrazia Cristiana

Valore Umano - Pasquale Ruga | Il programma / Le proposte elettorali del partito valore umano

Stato Moderno Solidale - Silvana Arbia | Il programma / Le proposte elettorali del movimento SMS

Movimento Italia nel cuore - Mauro Tiboni | Il programma / Le proposte elettorali del movimento politico italia nel cuore

Elezioni 2018, i partiti regionali

SudTiroler Volkspartei - Philipp Achammer | Il programma / le proposte elettorali del partito Svp, il partito autonomista sud tirolese che si presenta solo nei collegi del Trentino Alto Adige alleato con la coalizione di centrosinistra

Autodeterminatzione - Anthony Muroni | Il programma / le proposte elettorali del movimento sardo autodeterminatzione, il partito autonomista sardo che si presenta nei collegi della Sardegna alleato con la Lega

Grande Nord - Marco Giovanni Reguzzoni | Il programma / le proposte elettorali della confederazione Grande Nord che si presenta nelle circoscrizioni del nord Italia in contrapposizione alla Lega di Salvini

Fronte Friulano - Claudio Antonio Boaro | Il programma / le proposte elettorali del Front Furlan

Patto per l'autonomia - Massimo Moretuzzo | Il programma / le proposte elettorali del patto per l'autonomia

Elezioni 2018, Italiani all'estero

​Movimento Maie - Ricardo Merlo | Programma | I candidati della lista Maie | "Siamo stati all'opposizione sia del Governo Berlusconi sia di Renzi, perché sono 10 anni che fregano gli italiani all'estero. Per rinnovare il passaporto in un consolato ci vuole più di 1 anno, per avere la cittadinanza bisogna pagare una tassa di 300 euro. La rete consolare italiana all'estero è scandalosa".

Elezioni 2018

Inclusione, cittadinanza, dignità: le promesse elettorali sul reddito

Quota 41, legge Fornero e aumenti alle minime: tutte le proposte sulle pensioni

Tasse e promesse elettorali: cosa propongono i partiti in vista del voto 2018

Bollo auto, Imu e "pace fiscale": le possibili novità per chi è senza reddito