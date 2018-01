M5s, l'ammiraglio Veri ritira la candidatura: è già consigliere comunale, alleato con il Pd

Sono passate poche ore dal lancio ufficiale dei candidati del Movimento 5 stelle per le prossime elezioni e già arriva il primo 'dietrofront' obbligato. Tra i nomi presentati da Luigi Di Maio al Tempio di Adriano a Roma vi era anche quello dell'ammiraglio Rinaldo Veri, costretto a ritirarsi perché già consigliere comunale ad Ortona, eletto con una lista civica vicina al Pd.

“A malincuore – ha spiegato Veri – annuncio il mio ritiro, non ero al corrente della regola prevista dal Regolamento M5S che impedisce a chi ha già una carica elettiva di potersi candidare e proprio per questo non avevo ritenuto necessario informare di questa mia carica Luigi Di Maio”.

