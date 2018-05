Elezioni regionali, nuova prova di forza della Lega di Salvini anche in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta i risultati delle elezioni regionali confermano il trend delle ultime consultazioni elettorali: gli elettori scelgono di dare la propria preferenza al centrodestra e in particolare è la Lega di Matteo Salvini a trainare il voto popolare.

Elezioni regionali in Valle d'Aosta

Sono iniziate alle 8 di questa mattina le operazioni di scrutinio del voto per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Previsto, in via sperimentale e provvisoria, un sistema di spoglio centralizzato dei voti.

Nuova anche la legge elettorale, che prevede l'assegnazione proporzionale dei 35 seggi, senza ballottaggio ma con un premio di maggioranza (21 seggi sui 35) a quella lista o coalizione capace di ottenere almeno il 42% dei voti.

I risultati delle elezioni regionali in Valle d'Aosta

Sono dieci le liste presenti alle elezioni regionali in Valle d`Aosta, con il centrodestra che corre diviso: Area Civica-Stella Alpina-Pour Notre Vallée; Centrodestra Valle d`Aosta; Partito Democratico; Impegno Civico; Union Valdotaine Progressiste; Alpe; Lega Salvini Vallée d`Aoste; Union Valdotaine; Mouv`; Movimento 5 Stelle. Alla fine sia CasaPound che Potere al Popolo non sono riusciti a raccogliere le firme necessarie per essere della partita.

Quando sono state scrutinate quasi la metà delle schede i risultati delle elezioni regionali in Valle d'Aosta vedono gli autonomisti di Union Valdotaine in testa con il 19% delle preferenze, seguiti dalla Lega che conferma il risultato incassato alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Staccato il Movimento 5 stelle al 10%.

Alle ultime elezioni politiche fu il Movimento 5 stelle ad eleggere il rappresentate della piccola regione autonoma alla Camera con il 24% delle preferenze. Al Senato venne eletto il candidato del PD che si presentava in coalizione con gli autonomisti di UV-UVP-EPAV (25%). Oggi il Partito democratico si ferma intorno al 6%.

I risultati delle elezioni regionali in Valle d'Aosta quando sono state scrutinate oltre la metà delle schede (38.576 schede su 67.163)

UV 19% Lega 17% UVP 10% M5S 10% Stella Alpina - PNV 10% Impegno Civico 7% Mouv' 7% Pd 5%

Elezioni Valle d'Aosta, le ultime notizie

Dalle proiezioni elaborate dal portale specializzato Youtrend il Partito Democratico rischia di restare escluso dal consiglio regionale valdostano.

Proiezione seggi secondo AlessioErcoli: UV 7 (-6) Lega 7 (+7) UVP 4 (-3) M5S 4 (+2) Stella Alpina - PNV 4 (-1) Impegno Civico 3 (+3) Mouv' 3 (+3) Alpe 3 (-2)

