Elezioni regionali, i sondaggi: chi vince nel Lazio e chi vince in Lombardia

Il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di Lombardia e Lazio chiamati alle urne non solo per le elezioni politiche ma anche per le elezioni regionali. L'accorpamento può favorire il centrodestra, con l'alleanza tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia suggellata sia a livello nazionale che regionale.

L'ultimo sondaggio

16 gennaio 2018 > Lombardia: Fontana 45%, Gori 38.2%, Violi 16.5%

12 gennaio 2018 > Lombardia: Fontana al 42%, Gori 36%, Violi 18%. Lazio: Zingaretti 36%, Lombardi 29%, Gasparri 22%, Pirozzi 10%

Alle elezioni regionali 2018 nel Lazio il Centrosinistra sarà guidato dal governatore uscente Nicola Zingaretti. Il Movimento 5 Stelle schiera la deputata Roberta Lombardi. Il Centrodestra potrebbe convergere sul nome del senatore Maurizio Gasparri, mentre Sergio Pirozzi potrebbe correre da outsider con la sua lista "dello scarpone".

Alle elezioni regionali 2018 in Lombardia dopo la rinuncia del governatore uscente Roberto Maroni (in lizza per la poltrona da premier), sarà l'ex sindaco di Varese Attilio Fontana, esponente moderato della Lega, a sfidare il candidato del centrosinistra, l'esponente renziano del Pd Giorgio Gori. Dario Violi correrà invece il nome per il Movimento 5 Stelle.

Elezioni regionali, tutti i sondaggi

Secondo gli ultimi sondaggi nelle elezioni regionali in Lombardia il centrodestra sarebbe in vantaggio, ma con Fontana candidato al posto del rinunciatario Maroni la partita si può riaprire, anche se la divisione in seno al centrosinistra è un grande svantaggio per Gori.

Nel Lazio i primi sondaggi vedrebbero in testa il governatore Zingaretti, ma sia la Lombardi per il Movimento 5 Stelle che Pirozzi, nel caso abbia dalla sua tutto il centrodestra, sarebbero molto vicini.

Sondaggi Emg per Rai

Sondaggi Index per Piazza Pulita

