Quando si vota per le elezioni? Nel 2020 saranno molti gli appuntamenti elettorali per gli italiani. Ma dove e per cosa si vota? In questo speciale tutte le indicazioni con la data delle elezioni, i candidati e gli ultimi sondaggi politici.

Elezioni, dove e quando si vota nel 2020

Elezioni amministrative, ma anche elezioni regionali. Il primo e già importantissimo appuntamento sarà con le elezioni regionali in Emilia Romagna.

La stessa domenica 26 gennaio 2020 si andrà al voto anche per le elezioni regionali in Calabria. Dopo un lungo valzer di ipotesi si è optato per un accorpamento al voto in una sorta di election day.

Nella primavera del 2020 sono invece attese le elezioni regionali in Veneto, Liguria, Toscana e Marche.

Elezioni Emilia Romagna | Elezioni Calabria | Elezioni Veneto | Elezioni Liguria | Elezioni Toscana | Elezioni Marche

Per il Governo giallorosso saranno mesi difficili e sarà importante controllare il consenso delle forze politiche che compongono la composita maggioranza: lo speciale di Today dedicato ai sondaggi politici aiuterà a tenere traccia di una stagione che si prospetta incandescente.

I prossimi mesi saranno un banco di prova per gli effetti della nuova manovra di bilancio, ma anche per la capacità del premier di intervenire nelle crisi industriali che si prospettano nel nuovo clima di crisi economica.

Elezioni regionali c'erano una volta le regioni rosse

Dopo tre elezioni nazionali e 13 regionali il rapporto di forze tra i partiti politici si è ribaltato. Se nel 2014 ben 16 Regioni erano di centrosinistra e solo tre di centrodestra, oggi 12 sono governate dal centrodestra e sette dal centrosinistra.

Vale la pena ricordare le principali tappe del "ribaltone" una per una partendo dalle elezioni regionali che si sono tenute nel 2015:

Zaia conferma la Lega in Veneto ;

conferma la Lega in ; Toti porta la Liguria al centrodestra;

porta la al centrodestra; Rossi conferma il centrosinistra nella "rossa" Toscana ;

conferma il centrosinistra nella "rossa" ; Ceriscioli conferma le Marche come baluardo di centrosinistra;

conferma le come baluardo di centrosinistra; Marini si afferma in Umbria , salvo poi cadere la scorsa estate con lo scandalo della sanitopoli;

si afferma in , salvo poi cadere la scorsa estate con lo scandalo della sanitopoli; De Luca si afferma in Campania con un forte risultato personale;

si afferma in con un forte risultato personale; Emiliano si afferma in Puglia sull'onda dei progetti No Tap e No Ilva che poi verrano a decadere.

Nel 2018 cambia si avverte un cambiamento del clima politico.

fatta salvo la vittoria di misura di Zingaretti nel Lazio ;

; Fontana conferma il predominio leghista in Lombardia ;

; il centrodestra diventa maggioranza relativa raccogliendo il 37% alle Politiche.

Nel 2019 il filotto del centrodestra: